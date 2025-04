Rozdwojone końcówki są powszechnym problemem. Mówi się o nich w reklamach, mówi o nich fryzjer. Powstaje więc pytanie, czy można je naprawić?

Reklama

I tak, i nie - to bardziej złożona sprawa. Kluczowe znaczenie mieć będzie to, jak uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Spis treści:

Powody bywają bardzo różne, ale niemal zawsze wpływ na to, jak wyglądają nasze końcówki, mamy my same.

Do najczęstszych przyczyn rozdwajania się końcówek włosów należą:

nadużywanie prostownicy, lokówki i suszarki,

nieroztropne obchodzenie się z agresywnymi środkami chemicznymi (częste powtarzanie zabiegu koloryzacji czy ondulacji),

wystawianie włosów na ciągłe zmiany temperatur (przechodzenie z upału do klimatyzowanego pomieszczenia),

niewłaściwe rozczesywanie czy używanie niskiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych.

Co ciekawe, końcówki rozdwajają się także z bardzo trywialnych powodów. Należą do nich:



stosowanie niewłaściwego nakrycia głowy,

szorstka pościel,

doprowadzanie do splątania kosmyków.

Powszechnym powodem rozdwajania się końcówek, jest także podcinanie ich niewłaściwymi nożyczkami.

Przede wszystkim nie można liczyć na cuda. Ten stan nie zniknie samoistnie, a wręcz może się pogłębiać. Rozdwojone końcówki można jedynie wygładzić, stosując odpowiednie metody stylizacji. Najlepiej jest jednak po prostu je usunąć mechanicznie.

Nie warto wierzyć w różne mity dotyczące rozdwojonych końcówek - nie ma możliwości ich naprawienia. Rozdwojenie włosa zawsze jest nieodwracalne. Istnieją jednak pewne sposoby, które pomagają tymczasowo „skleić” rozdwojone końcówki. Jest to wyłącznie tuszowanie problemu, a nie pozbycie się go.

Oczywiście w tym celu zalecamy wizytę u fryzjera, którzy znają różne sztuczki, dzięki którym możliwe jest scalenie końcówek.

Próbę sklejenia końcówek można jednak podjąć także w domu. Wcześniej należy przygotować odpowiednie preparaty:

odżywka nawilżająca,

serum,

kosmetyk chroniący przed ciepłem,

okrągła szczotka z naturalnego włosia,

prostownica.

Zacznij od dokładnego umycia włosów delikatnym szamponem. Nałóż na włosy nawilżającą odżywkę i pozostaw na kilka minut. Następnie spłucz ją chłodną wodą. Pozwoli to „skleić" strukturę włosa i wygładzić końcówki – dodatkowym efektem będzie nadanie kosmykom połysku.

Po delikatnym osuszeniu, na jeszcze wilgotne włosy nałóż odżywkę bez spłukiwania, a następnie rozczesz je grzebieniem z szerokimi zębami. Czas na kroplę serum olejowego - rozprowadź je tylko na końcówki.

Na koniec nałóż na włosy kosmetyk chroniący przed ciepłem i prostuj kosmyki przy użyciu ceramicznej lub teflonowej prostownicy, ale tylko do długości około 5 centymetrów od końcówek.

Po skończonym zabiegu dobrze jest dodatkowo nałożyć na włosy serum silikonowe, co wzmocni efekt reperacji.

Reklama

Czytaj także:

Mąka ziemniaczana na włosy - jak ją stosować?

Jak stosować glicerynę na włosy?

Jak przyciemnić włosy kawą?