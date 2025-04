fot. Fotolia

Keratynowe prostowanie włosów – na czym polega?



Zabieg keratynowego prostowania włosów (Brazylian Blow Out lub Brazilian Keratin Treatment – BKT) polega na „wprasowaniu” we włosy odpowiedniej ilości preparatu keratynowego, który sprawi, że włos prostuje się na całej swojej długości. Wszystko to odbywa się za pomocą rozgrzanego do 230 stopni Celsjusza ceramicznego żelazka fryzjerskiego.

Jest to metoda prostowania, odżywiania oraz regeneracji włosów poprzez ich właściwe uzupełnienie w keratynę – białko, które jest składnikiem budulcowym włosów.

Idea tego zabiegu narodziła się w Brazylii i powstała z myślą o kobietach, które z uwagi na szerokość geograficzną mają gęste, kręcone, ale niezwykle puszące i zniszczone od słońca włosy. Brazylijskie prostowanie pasm miało na celu ujarzmienie niesfornych loków oraz zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią oraz promieniowaniem słonecznym.

Jak działa keratynowe prostowanie włosów?



Ciepło uwalniane z ceramicznego żelazka fryzjerskiego sprawia, że łuski włosa ulegają rozchyleniu, przez co keratynowy budulec może wniknąć w ich strukturę oraz dokładnie wypełnić wszelkie ubytki. Potem łuski zamyka się, przez co budowa włosów zostaje w pełni zrekonstruowana.

Preparat keratynowy, którego używa się do zabiegu, należy trzymać na włosach przez około pół godziny. Ostatnim etapem czynności jest suszenie pasm suszarką nastawioną na średnią temperaturę aż do całkowitego wyschnięcia włosów.

Czy keratynowe prostowanie włosów jest niebezpieczne?



Panie, które poddają się zabiegowi, często skarżą się na paskudny zapach, od którego łzawią oczy i miewa się trudności z oddychaniem. Fryzjerzy tłumaczą, że jest to wina keratyny. W istocie jednak problem leży zupełnie gdzie indziej...

W preparatach wykorzystywanych do keratynowego prostowania włosów stosowany jest aldehyd mrówkowy, czyli formaldehyd. Jego zadaniem jest głęboka penetracja struktury pasm, by białko mogło wniknąć do wnętrza włosa. W efekcie kosmyki stają się wygładzone i perfekcyjnie wyprostowane.

Wodny roztwór formaldehydu jest powszechnie stosowanym środkiem do produkcji materiałów budowlanych oraz preparatem służącym do balsamowania zwłok. Zdaniem ekspertów z „The Sun” z września 2011 roku „w 1999 roku władze Kanady uznały tę substancję za toksyczną. W Europie niektóre jej zastosowania zostały zakazane, a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ogłosiła, że substancja ta jest znana ze swych właściwości kancerogennych (wywołujących raka)”. Jednak osoby sprzedające produkty do keratynowego prostowania włosów uznały, że doniesienia o trujących właściwościach preparatu są nieprawdziwe. W drodze negocjacji ustalono, że nie ma 100% pewności co do bezpieczeństwa niektórych preparatów keratynowych i ich wpływie na zdrowie. Dlatego każdy, kto chce mieć idealnie proste włosy, ma prawo sprawdzić, czy wykorzystywany w salonie preparat znajduje się na liście substancji dozwolonych do użytku lub ma certyfikat wystawiony przez Unię Europejską.

Ile kosztuje keratynowe prostowanie włosów?



Keratynowe prostowanie włosów znane jest w Europie już od 2000 roku. Jednak wtedy zabieg kosztował majątek, przez co mogli sobie na niego pozwolić jedynie gwiazdy oraz celebryci. Z upływem czasu stawał się coraz tańszy i zaczynał być dostępny w salonach fryzjerskich.

Na dzień dzisiejszy cena omawianego zabiegu kształtuje się na poziomie około 300 do 600 złotych. Warto jednak wiedzieć, że jednokrotne wykonanie keratynowego prostowania włosów nie wystarczy i do podtrzymania uzyskanych efektów konieczne jest jego ponawianie. Efekty zabiegu utrzymują się na włosach od trzech do pięciu miesięcy, jednak ostatecznie wszystko zależy od rodzaju włosów oraz stopnia ich skręcenia.

Czy po zabiegu keratynowego prostowania można farbować włosy?



Po wykonaniu zabiegu nie zaleca się farbowania włosów przez co najmniej dwa tygodnie od zakończenia kuracji. Z kolei strzyżenie warto wykonać dopiero po skończonej terapii.

