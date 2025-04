Naturalny odcień włosów Polek to zazwyczaj ciemny, mysi blond lub nijaki, szarawy brąz. Zamiast na siłę go rozjaśniać, lepiej zdecydować się na przyciemnienie koloru do bardziej wyrazistego brązu. Bardzo twarzowy jest zwłaszcza chłodny odcień gorzkiej czekolady. Świetnie wyglądają w nim dziewczyny o ciemnych oczach, zarówno te o jasnej, wręcz bladej cerze, jak i te o bardziej oliwkowej karnacji. Na ciemny brąz mogą skusić się też dziewczyny mające jaśniejsze tęczówki – niebieskie i zielone zyskują na głębi i wyrazistości.

Nie jest prawdą, że tylko blond działa odmładzająco. Odmładza to, co podkreśla urodę. Z biegiem lat twarz staje się coraz bardziej jednolita kolorystycznie (usta tracą naturalną barwę), dlatego w otoczeniu jasnych włosów po prostu znika. Natomiast dobrze dobrany brąz może przywrócić jej blask. Jeśli przyciemniasz włosy, pamiętaj też o wzmocnieniu kolory brwi i rzęs. Inaczej rysy twarzy się rozmyją. Możesz to robić henną lub po prostu makijażem.

Brąz jest najłatwiejszy w utrzymaniu ze wszystkich kolorów (chyba że jesteś jasną blondynką). Także farbowanie na brąz jest najprostsze. Dodatkowo ciemny kolor najlepiej odbija światło, więc to idealny odcień dla osób o zniszczonych, matowych włosach.

Unikaj lakieru, który matowi włosy, a jeśli musisz go używać, na koniec spryskuj fryzurę nabłyszczającym sprejem. Wybieraj skrajne odcienie brązu – jasny lub ciemny – bo średni sprawi, że zginiesz w tłumie. Strzeż się czerni.

Jeśli chcesz mieć włosy ciemniejsze niż ciemna czekolada, dobrze przemyśl tę decyzję (może najpierw załóż perukę w tym kolorze?). Odwrót od granatowej czerni jest trudny – wymaga szkodliwej dla włosów dekoloryzacji.

