W czasie lata, urlopu i wakacji zregenerowałyśmy siły, nasze ciała są opalone i pełne energii. Jednak kąpiele słoneczne, wiatr i słona woda nie wpłynęły korzystnie na nasze włosy. Po lecie są one przesuszone, matowe i pozbawione sprężystości. Nie ma jednak powodu do zmartwienia, bo kondycję włosów można łatwo poprawić, stosując odpowiednie preparaty do ich regeneracji.

Dobór produktów do pielęgnacji i regeneracji zależy od czynników, które miały pierwotny wpływ na osłabienie włosów. Laboratorium Pilomax proponuje dermokosmetyki do włosów farbowanych. Codzienna pielęgnacja i systematyczna regeneracja spowodują, że włosy i skóra głowy odżyją po letnich atrakcjach.

Farbowanie włosów jest procesem wykorzystującym reakcję chemiczną, w trakcie, której dochodzi do odsunięcia łusek włosowych i odbarwienia włosa, a następnie jego pigmentacji. Rezultatem koloryzacji może być nie tylko zmiana koloru, ale również uszkodzenie osłonki, a nawet kory włosa. Włosy farbowane oprócz osłabienia podczas koloryzacji są narażone, szczególnie latem, na działanie warunków zewnętrznych, wody morskiej, słońca, wiatru i zanieczyszczonego powietrza. Te wszystkie czynniki powodują uszkodzenia włókna włosowego i jedyne, co może je wzmocnić to stosowana systematycznie regeneracja, odbudowująca korę i osłonkę włosa. Do regeneracji służą produkty nazwane maskami, które zawierają składniki, mające zdolność do wypełniania uszkodzeń w korze włosa.

Laboratorium Pilomax specjalizujące się w tworzeniu masek regenerujących, poleca produkty do regeneracji włosów farbowanych jasnych i ciemnych. Każda z dwóch linii – jedna do włosów jasnych, druga do włosów ciemnych, zawiera po 3 produkty nazwane kolejnymi krokami Regeneracji.

Oczywiście w każdej linii najważniejsza jest maska, czyli krok 2. Regeneracji.

Maska do włosów jasnych zawiera keratynę, pantenol, ekstrakty rumianu rzymskiego, skrzypu polnego i henny oraz olejki eteryczne. Natomiast w masce do włosów ciemnych został wykorzystany unikalny ekstrakt z parzonej naturalnej kawy, jak również keratyna i pantenol oraz ekstrakty ze skrzypu polnego i henny. Bogata receptura masek sprzyja szybkiej regeneracji włosów i wpływa bardzo korzystnie na skórę głowy, pobudzając krążenie i odżywiając mieszki włosowe. Dwa pozostałe produkty wchodzące w skład linii Regeneracja to szampon i odżywka. Głęboko oczyszczający szampon, oznaczony jako krok 1. Regeneracji, wskazany jest do stosowania przed maską w szczególności, gdy używamy na co dzień produktów do stylizacji nierozpuszczalnych w wodzie.

Regenerację maską można stosować również po umyciu włosów i skóry głowy szamponem codziennym. Trzeci produkt tej serii to odżywka bez spłukiwania – krok 3. Regeneracji, o właściwościach ochronnych, a także mająca zdolności nawilżające i ułatwiające rozczesywanie włosów, dlatego polecana jest przy bardzo dużym zniszczeniu włosów. Odżywka krok 3. Regeneracji może być stosowana również, jako odżywka codzienna w połączeniu z łagodnym szamponem codziennym, przez osoby, którym brak cierpliwości do używania odżywek spłukiwanych.

Dopełnieniem systematycznej, wykonywanej 1-2 razy w tygodniu, Regeneracji jest codzienna pielęgnacja włosów i skóry głowy. Do codziennej pielęgnacji włosów farbowanych, Laboratorium Pilomax poleca łagodny szampon (pozbawiony parabenów, SLS i SLES) oznaczony, jako krok 1. Pielęgnacji.

Do zamknięcia, po umyciu szamponem, łusek włosowych i odżywienia włosów i skóry głowy, wskazane jest użycie odżywki. Może to być odżywka spłukiwana oznaczona, jako krok 2. Pielęgnacji, zawierająca keratynę, pantenol i skrzyp polny lub odżywka bez spłukiwania – krok 3. Regeneracji, w której skład wchodzą pantenol i wit. E.

Dzięki stosowaniu produktów WAX, nawet włosy poddawane częstym zabiegom farbowania, pozostają lśniące i sprężyste, a skóra głowy zdrowa i odżywiona.

