Sok z czarnej rzepy wzmacnia cebulki włosowe i pobudza je do szybszego wzrostu. Ale nie tylko. To jeden z najlepszych domowych sposobów na problemy z przetłuszczaniem oraz łupieżem.

Cudowne właściwości czarnej rzepy znane są nie od dziś, a z jej dobrodziejstw korzystały już nasze babcie. Zawiera wiele cennych witamin i minerałów, które wpływają na zdrowie i wygląd włosów.

Czarna rzepa (inaczej czarna rzodkiew) jest skarbnicą składników mineralnych. Bogata jest m.in. w potas, wapń, siarkę (stanowi budulec skóry), fosfor, żelazo (wpływa na odpowiednie dotlenienie komórek) i magnez.

Czarna rzepa zawiera także fitoncydy, które działają bakteriobójczo, witaminę A, witaminę C czyli jeden z najlepszych antyoksydantów oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6, B9) wzmacniające włosy.

Sok z czarnej rzepy wykazuje działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Zbawiennie zadziała na osłabione, wypadające i szybko przetłuszczające się włosy.

Sok z czarnej rzepy na włosy - efekty:

zapobiega wypadaniu,

przyspiesza porost,

eliminuje łupież,

oczyszcza włosy i skórę głowy,

zapobiega infekcjom;

reguluje pracę gruczołów łojowych,

odżywia i regeneruje włosy,

przywraca blask i gładkość.

może przyciemnić jasne włosy.

Sok z czarnej rzepy kupisz w aptekach i sklepach zielarskich lub możesz przygotować go sama w domu.

Przed zastosowaniem koniecznie wykonaj próbę uczuleniową.

Sok z czarnej rzepy jako wcierka do włosów



Sok z czarnej rzepy wetrzyj w skalp i pozostaw na 30 minut. Nakładaj go palcami lub przelej do buteleczki z atomizerem.

Dla lepszego efektu możesz założyć foliowy czepek albo owinąć głowę folią spożywczą. Po wyznaczonym czasie umyj włosy szamponem. Zabieg powtarzaj 2 razy w tygodniu nie dłużej, niż przez okres 3 tygodni (po 3 tygodniach należy zrobić kilkutygodniową przerwę).

Wcierka z soku z czarnej rzepy doskonale sprawdzi się w przypadku włosów osłabionych i wypadających.

Maseczka z sokiem z czarnej rzepy na włosy

Sok z czarnej rzepy wymieszaj z 5 łyżkami oliwy z oliwek. Tak przygotowaną maskę nałóż na włosy i owiń włosy ręcznikiem lub folią spożywczą.

Po godzinie umyj włosy łagodnym szamponem. Maskę z czarnej rzepy stosuj 2 razy w tygodniu.

Sokiem z czarnej rzepy możesz również wzbogacić ulubioną odżywkę do włosów. Dodaj łyżkę soku do porcji gotowego kosmetyku i nałóż na włosy. Owiń głowę folią i zostaw na 30 minut. Umyj włosy łagodnym szamponem.

Zetrzyj rzepę na tarce o małych oczkach, a następnie odciśnij na sitku wyłożonym gazą. Sok przelej do małego słoiczka, szczelnie zakręć i schowaj do lodówki. Przechowuj do dwóch tygodni.

Największą wadą soku z czarnej rzepy jest nieprzyjemny, intensywny zapach, który większość może skutecznie zniechęcić.

Kolejną sprawą jest pieczenie. Skóra potraktowana sokiem z czarnej rzepy będzie piec, dlatego dla większych wrażliwców polecane jest rozcieńczenie wcierki wodą. Należy też uważać, aby sok nie dostał się w okolice oczu.

Stosowanie soku z czarnej rzepy na włosy jest przeciwwskazane osobom uczulonym na warzywo oraz mającym otwarte rany .

