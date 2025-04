Moc cytryny jest nieoceniona. Oprócz korzystnego działania dla zdrowia i urody, ten kwaśny, cytrusowy owoc jest również mocnym graczem w pielęgnacji włosów. To potęga witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych, naturalnych przeciwutleniaczy, a także kwasu foliowego, witamin z grupy B oraz minerałów takich jak fosfor, wapń i magnez.

Reklama

Spis treści:

Sok z cytryny jest kluczem do bajecznie pięknych włosów. To tani, naturalny i skuteczny sposób m.in. na regenerację zniszczonych pasm, wypadanie oraz walkę z łupieżem i swędzącą skórą głowy.

Cytryna na włosy — efekty stosowania:

dzięki dużej zawartości witaminy C, przyspiesza porost włosów;

zapobiega wypadaniu włosów;

eliminuje łupież;

leczy choroby skóry głowy;

dba o zdrowie skóry głowy;

reguluje wydzielanie sebum;

przywraca im gładkość i miękkość;

rozjaśnia naturalne włosy.

delikatnie rozjaśnia siwe włosy.

Amol na włosy - złoty środek na wypadanie. Jak bezpiecznie go stosować?

fot. Adobe Stock, calypso77

Sok z cytryny możemy stosować samodzielnie np. w formie wcierki lub płukanki, łączyć z ulubionymi kosmetykami do pielęgnacji lub z naturalnymi olejkami. Oto kilka skutecznych przepisów z cytryną w roli głównej. Są lekarstwem na wszystko.

Cytryna na włosy — przepisy na kosmetyki DIY



Spray z cytryny rozjaśniający włosy

Istnieje wiele przepisów na cytrynowy, rozjaśniający spray do włosów. Możesz zrobić go na bazie tylko dwóch składników — soku z cytryny i wody, lub wzmocnić dodatkowo o napar z rumianku.

Składniki:

sok z jednej cytryny;

filiżanka naparu z rumianku;

butelka z rozpylaczem.

Połącz napar z rumianku z sokiem z cytryny i przelej do buteleczki z atomizerem. Spryskaj włosy obficie i wystaw je na słońce na ok. godzinę. Zabieg możesz powtarzać do uzyskania pożądanych rezultatów. Zazwyczaj efekty widzimy po 3-4 aplikacjach. Alternatywnie, możesz użyć suszarki z ciepłym nawiewem, jednak nie będzie to tak skuteczne. Po zabiegu umyj włosy i nałóż silnie nawilżającą maseczkę.

Jak rozjaśnić włosy w domu? Sprawdzone sposoby na jaśniejsze włosy naturalne i farbowane

Wcierka cytrynowa oczyszczająca skórę głowy

Sok z cytryny stosowany solo skutecznie oczyści skórę głowy i zmniejszy wydzielanie sebum. Wystarczy kilka kropli wmasować w skórę głowy (rób to przez 5 min), a następnie dokładnie zmyj. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu.

Wcierka z olejem rycynowym i sokiem z cytryny na porost włosów

Olej rycynowy w połączeniu z sokiem z cytryny tworzy zwycięską kombinację, która przyspieszy wzrost włosów.

Składniki:

2 łyżki oliwy z oliwek;

1 łyżka olejku rycynowego;

1 łyżka soku z cytryny lub 4-5 kropli olejku cytrynowego.

Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj i podgrzej, aż całość będzie delikatnie ciepła. Wmasuj w skórę głowy (dla wzmocnienia efektu użyj masażera) i pozostaw na ok. 30 min. Po upływie tego czasu zmyj i umyj głowę delikatnym szamponem. Zabieg powtarzaj min. 1-2 razy tygodniu.

Olejek rycynowy na włosy – jak stosować i jakie daje efekty?

Odżywcza maseczka z oliwy z oliwek, miodu i soku z cytryny

Oliwa z oliwek, miód, sok z cytryny — takie trio nie tylko zadba o skórę głowy (zredukuje łupież i złagodzi stany zapalne), ale również przywróci blask i miękkość włosom.

Składniki:

2 łyżki oliwy z oliwek;

2 łyżki miodu;

1 łyżka soku z cytryny.

Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj, wmasuj w skórę głowy oraz rozprowadź na całej długości włosów. Pozostaw na ok. 20 min, a następnie spłucz.

Mimo świetnych efektów, kuracja cytrynowa na włosy nie jest dla wszystkich. Nie zaleca się jej osobom, których włosy są bardzo suche i zniszczone — może wysuszyć je jeszcze bardziej.

Wyniki rozjaśniania też u każdego będą inne. Wiele zależy od koloru wyjściowego, kondycji pasm oraz czy włosy są farbowane, czy nie. Na przykład, osoby z bardzo ciemnymi włosami, mogą nie zauważyć efektu, lub uzyskać refleksy wpadające w miedziane tony, natomiast rudzielce — złociste pasma. Najlepsze efekty uzyskają naturalne blondynki.

Reklama

Czytaj także:

Cassia na włosy — naturalny i szybki sposób na regenerację. Jakie daje efekty i jak stosować?

Piwo na włosy - jak działa i jak stosować? 3 najlepsze metody