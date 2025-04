Cynamon od dawna wykorzystywany jest w pielęgnacji skóry i leczeniu różnego rodzaju infekcji, ale czy wiesz, że ta aromatyczna przyprawa świetnie sprawdza się też w pielęgnacji włosów? To tanie i skuteczny lekarstwo, które rozwiąże większość problemów. Szczególnie polecany jest dla włosów zniszczonych. Regularne stosowanie domowych kosmetyków z dodatkiem cynamonu, szybko przywróci je do życia — nabłyszczy, wygładzi, uniesie u nasady i odżywi. Cynamon może również delikatnie rozjaśnić pasma.

Cynamon ma właściwości przeciwzapalne przeciwutleniające i przeciwgrzybicze, dzięki czemu chroni włosy i skórę głowy przed uszkodzeniami, podrażnieniami oraz stanami zapalnymi.

Jak działa cynamon na włosy?

Wzmacnia włosy,

zapobiega wypadaniu i łamaniu,

dba o zdrowie skóry głowy,

pomaga w walce z łupieżem,

przyspiesza wzrost włosów,

wygładza,

nabłyszcza,

odbija u nasady,

zapobiega puszeniu i rozdwajaniu,

nadaje włosom rudawy odcień.

Nawilżająca maska z cynamonu na włosy

Składniki:

3 łyżki cynamonu

łyżka miodu

3 łyżki oliwy z oliwek

Podgrzej oliwę z oliwek, dodaj cynamon, miód, i wymieszaj. Następnie rozprowadź miksturę równomiernie na włosach, rozczesz drewnianym grzebieniem i pozostaw na 15-20 minut.

Maska z cynamonu na porost włosów

Składniki:

2 łyżeczki cynamonu

3 łyżki oliwy z oliwek

olejek miętowy/rozmarynowy

Podgrzej lekko oliwę, dodaj cynamon i ok. 4-5 kropli olejku. Wymieszaj do uzyskania jednolitej masy. Nałóż maseczkę na włosy i skórę głowy i pozostaw na 15 minut. Na koniec spłucz, umyj pasma naturalnym szamponem i nałóż odżywkę.

Płukanka cynamonowa na rozjaśnienie włosów

Składniki:

1 łyżka cynamonu

400 ml wrzątku

Wsyp cynamon do wrzątku, wymieszaj i odstaw do ostudzenia. Następnie odcedź płyn przez muślinową ściereczkę i zastosuj do ostatniego płukania.

Pasta z cynamonu rozjaśniająca włosy

Łyżkę cynamonu wymieszaj z odrobiną ciepłej wody, do uzyskania gęstej pasty. Rozprowadź ją na pasmach, które chcesz rozjaśnić. Pozostaw na kilka godzin (możesz dodatkowo założyć czepek), a następnie spłucz.

Cynamon szczególnie polecany jest dla brunetek i rudowłosych — delikatnie rozjaśni pasma i nada piękny, rudawy połysk. Jasne włosy natomiast może delikatnie przyciemnić.

Cynamon często uczula, dlatego przed nałożeniem kosmetyków, należy zrobić próbę uczuleniową. Nie powinny go również stosować osoby mające wrażliwą skórę głowy.

