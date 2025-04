Żurawinowe włosy, które na Instagramie funkcjonują pod hasztagiem #cranberry hair, to najnowszy trend fryzjerski. Ten kolor idealnie pasuje na chłodniejsze pory roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to absolutny hit tegorocznej jesieni i zimy.

Jak wygląda koloryzacja cranberry hair?

O jaki kolor chodzi? Cranberry hair to głęboki odcień burgunda, połączony z kolorem kasztanowym i bordowym. Dzięki mieszance rudości i czerwieni powstaje niebanalny odcień, który komponuje się niemal z każdym typem i kolorem włosów. Żurawinowe włosy sprawiają, że fryzura wygląda na pełniejszą, a w czasie ruchu włosy pięknie mienią się w promieniach jesiennego słońca.

Żurawinowa koloryzacja stała się prawdziwym hitem na Instagramie. Kobiety z całego świata dzielą się jej efektami w sieci. Co ciekawe, włosy nie muszą mieć jednolitego koloru. Równie modne jest ombre w tym odcieniu (z ciemnymi, niemal czarnymi włosami u nasady), a także klasyczne refleksy, które jedynie dodają fryzurze efektownego, żurawinowego blasku.

Komu pasują cranberry hair?

Odcienie czerwieni i rudości są dość trudne, jednak wszystko zależy, czy zależy nam na pełnej koloryzacji, czy jedynie żurawinowym akcencie. Cranberry hair najbardziej pasują brunetkom o oliwkowej cerze. Doskonale podkreślają ten typ urody. Ciemnowłose panie wyglądają w nim zachwycająco!

Nie oznacza to, że są one zarezerwowane jedynie dla ciemnowłosych. Żurawinowe włosy sprawdzą się również w przypadku szatynek, a nawet ciemnych blondynek. Ten kolor pięknie wyeksponuje porcelanową cerę. Ale uwaga, musi być ona niemal idealna! Tego typu odcienie przykuwają uwagę do wszelkich niedoskonałości.

