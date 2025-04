Collarbone bob to przedłużona wersja klasycznej fryzury bob - jest niezwykle twarzowa, odejmuje lat i sprawia, że wyglądamy smuklej i bardziej kobieco.

Na collarbone bob zdecydowała się sama Julia Roberts, która do tej pory kojarzona raczej z długimi włosami. Od kilku lat wierna mu jest Selena Gomez i Alexa Chung.

Spis treści:

Jest najdłuższy ze wszystkich wersji - dłuższy nawet od long boba (loba), który zwykł sięgać do łopatek. Collarbone bob to, jak sama nazwa wskazuje, bob, który kończy się na wysokości obojczyków. Różnica w długości między przodem a tyłem jest minimalna, zrobiona tylko po to, by włosy zyskały na objętości.

Jego największa zaleta? To zdecydowanie najwygodniejsza wersja fryzury bob - włosy są na tyle długie, że nadal możemy je związać w kucyk. Jednocześnie, jeśli wolimy nosić je rozpuszczone, uniwersalna długość daje spore pole do popisu - da się z nich wyczarować naprawdę wiele wersji od tych casualowych, aż po wieczorowe.

Dobra wiadomość - collarbone pasuje każdej z nas. Jego długość jest na tyle uniwersalna, że pasuje zarówno do okrągłej, jak i trójkątnej, czy kwadratowej twarzy.

Collarbone może być noszony z przedziałkiem na środku albo asymetrycznym, z grzywką lub bez. Prostą grzywkę polecamy kobietom o owalnej twarzy, tę czesaną na bok kwadratowym i okrągłym buziom.

fot. Collarbone bob/ImaxTree/AgencjaFREE

Collarbone boba możesz nosić w wersji wyprostowanej, jak i delikatnie pofalowanej. Do zrobienia ultragładkiej fryzury wystarczy prostownica i kosmetyk chroniący włosy przed wysoką temperaturą. Aby nadać im niesamowity blask, wykorzystaj nabłyszczać w spray'u (znajdziesz je m.in. w ofercie marek Kevin Murphy i Kerastase).

Jak zrobić delikatne fale? Sięgnij po sól morską - spryskaj nią wilgotne włosy i wysusz, lekko ugniatając pasma. Możesz wykorzystać też suszarkę z dyfuzorem - loki będą jeszcze bardziej widoczne.

Jeśli na co dzień wolisz wygodniejszą i bardziej sportową opcję, zepnij kilka wierzchnich pasm włosów w tzw. półkoczka.

fot. Collarbone bob/ImaxTree/AgencjaFREE

