Dlaczego włosy się puszą? Najczęstszym powodem jest ich zła kondycja. Gdy są suche i zniszczone, przez porowate, nieregularnie ułożone łuski łatwo wnika wilgoć oraz mikroskopijne zanieczyszczenia z powietrza, co sprawia, że włos pęcznieje. Efekt widoczny gołym okiem to brak połysku i nadmierne napuszenie całej fryzury.

Istnieją też włosy suche z natury – do takich należą m.in. włosy kręcone. Jednak większość zniszczeń fundujemy im same, przez częste farbowanie, agresywne zabiegi chemiczne, stylizację na gorąco, a nawet tak prozaiczne i niewinne czynności, jak częste mycie, szorowanie ręcznikiem czy intensywne rozczesywanie. Na szczęście większość tych grzechów można naprawić, przywracając włosom gładkość i zdrowy blask.

Co zrobić, żeby włosy się nie puszyły? Domowe sposoby na gładkie włosy

Choć może wydawać ci się to dziwne, nie myj włosów codziennie . Wystarczy robić to co 2-3 dni. Naturalna wydzielina skóry głowy jest doskonałym środkiem przeciw puszeniu. Usuwając ją co dzień, przyczyniasz się do nadmiernego ich wysuszania.

. Wystarczy robić to co 2-3 dni. Naturalna wydzielina skóry głowy jest doskonałym środkiem przeciw puszeniu. Usuwając ją co dzień, przyczyniasz się do nadmiernego ich wysuszania. Sięgaj po profesjonalne szampony na puszące się włosy - zawarte w nich substancje nawilżające i budulcowe (ceramidy, proteiny) uszczelniają przestrzenie między łuskami włosa, dzięki czemu odzyskują one elastyczność i połysk.

- zawarte w nich substancje nawilżające i budulcowe (ceramidy, proteiny) uszczelniają przestrzenie między łuskami włosa, dzięki czemu odzyskują one elastyczność i połysk. Zawsze pamiętaj o odżywce. Będzie uzupełniała działanie szamponu, dodatkowo wygładzając włosy, uelastyczniając je i dodając im połysku.

Nie trzyj włosów szorstkim ręcznikiem – to bardzo je niszczy! Nadmiar wody usuwaj, delikatnie wygniatając miękkim i chłonnym ręcznikiem bawełnianym lub fizelinowym. Znakomicie sprawdzą się również specjalne turbany do włosów, które nie uszkadzają struktury włosa i przyspieszają suszenie.

Przed stylizacją rozprowadź na włosach produkt typu anti-frizz, który delikatnie je obciąży, wygładzi i zapobiegnie puszeniu. Sięgaj też po kosmetyki zawierające woski lub silikony. Nadają gładkość, poślizg i blask.

Jeśli to możliwe, pozwalaj włosom wysychać naturalnie. Jeśli musisz użyć suszarki, nastawiaj ją na niezbyt wysoką temperaturę, a pod koniec suszenia omiataj włosy chłodnym powietrzem. Proste włosy susz z góry na dół, zgodnie z kierunkiem ułożenia łusek. Loki – używając dyfuzora, który pomoże je zdefiniować i zapobiegnie utworzeniu się wokół głowy puchatej aureolki.

Unikaj kosmetyków do stylizacji, zawierających alkohol (lakierów, sprejów). Wysuszają włosy i przyczyniają się do puszenia.

Na koniec sięgnij po sprej nabłyszczający, który pomoże dodatkowo je wygładzić. Jeśli włosy są bardzo suche, możesz użyć serum wygładzającego końcówki.

