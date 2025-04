Fot. Fotolia

Dlaczego farba szybko się spłukuje?



Rudości, blondy, brązy, pastele… - bez względu na to, na jaki kolor kobieta farbuje włosy, chciałaby ten kolor zatrzymać jak najdłużej. Jednak nie jest to wcale takie proste. Oczywiście żywe kolory, takie jak intensywne czerwienie, czy rudości będą wypłukiwały się szybciej i nie da się tego całkowicie zahamować. Należy jednak przy tym pamiętać o tym, że szybkość wypłukiwania się kolorów zależy od wielu czynników – tłumaczy Darek Miłek.

Farbując włosy trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na ich kondycję – im włos jest zdrowszy, tym dłużej zachowa kolor. Wynika to z faktu, że struktura zniszczonych włosów jest chropowata, a jego łuski otwarte, co w konsekwencji sprawia, że szybciej „ucieka” z nich barwnik. Dlatego pielęgnacyjne zabiegi, takie np. jak Usługa Zamknięcia Koloru – Express Color Lock dostępna w profesjonalnych salonach fryzjerskich, która pomaga zregenerować włosy, nadać im miękkości i połysku można potraktować jako inwestycję w intensywny kolor włosów po farbowaniu – przekonuje Ambasador Schwarzkopf Professional.

Chcąc przedłużyć trwałość koloru bardzo ważne jest również, co i w jaki sposób nałożymy na włosy - koloryzacja produktami dostępnymi na sklepowych półkach nie zapewni takiego efektu jak profesjonalna koloryzacja w salonie. Włosy, na których w nieprawidłowy sposób został przeprowadzony zabieg koloryzacji, mogą szybko stać się włosami uwrażliwionymi, z ubytkami w łuskach włosa tworzących osłonkę, pod którą są wprowadzane pigmenty. Natomiast włosy pozbawione prawidłowej struktury będą po prostu krócej utrzymywały kolor – mówi Darek Miłek z Milek Design.

Postaw na profesjonalne kosmetyki podczas farbowania



Zatrzymanie koloru na dłużej jest możliwe dzięki innowacyjnym produktom fryzjerskim. W sklepach z profesjonalnymi kosmetykami do włosów możemy znaleźć specjalne spraye, które chronią włosy nie tylko przed szkodliwym wpływem zabiegów chemicznych, ale również przed czynnikami środowiskowymi, uszkodzeniami mechanicznymi, czy działaniem wysokiej temperatury. Dopiero tak zabezpieczone włosy poddajemy zabiegowi koloryzacji, do którego najlepiej jest wykorzystać profesjonalne produkty, które zapewnią nie tylko bardziej intensywne odcienie, wyjątkowy połysk, ale również dłuższą trwałość koloru i skuteczne pokrycie włosów. Ostatnim etapem zabiegu powinna być specjalna kuracja pielęgnacyjna specjalnymi kosmetykami przeznaczonymi do włosów farbowanych, które dzięki swojej przełomowej formule zamykają pigmenty koloru głęboko w wewnętrznej strukturze włosów tym samym przedłużając intensywność koloru.

Nie zapominaj o pielęgnacji włosów w domu

W walce o przedłużenie trwałości koloru warto przyjrzeć się również codziennie prowadzonej pielęgnacji domowej. Na początek odpowiedz sobie na pytanie – jak często myjesz włosy? Jeśli codziennie – czy jest to absolutnie konieczne? Jeśli Twoje włosy szybko się przetłuszczają, poszukaj przyczyny – zwróć uwagę, w jaki sposób aplikujesz maski i odżywki i czy nie nakładasz ich na skórę głowy, czy dokładnie płuczesz włosy – radzi Darek Miłek.

Kolejny etap to dobór odpowiednich produktów do codziennej pielęgnacji. Chcąc przedłużyć trwałość koloru warto ponownie zaufać profesjonalistom i wybrać kosmetyki dostępne w salonie fryzjerskim – mówi Ambasador Schwarzkopf Professional.

Ich działanie opiera się na specjalnie opracowanej Technologii Równowagi pH 4.5, która sprawia, że włosy po procesie koloryzacji odzyskują swój optymalny poziom pH. Dzięki temu wiązania wewnątrz kory włosa, wokół włókien fibrylarnych zostają zacieśnione i ustabilizowane, a pigmenty koloru zostają bezpiecznie zamknięte głęboko wewnątrz struktury włosów. W połączeniu z Technologią Cell Perfector, która nie tylko doskonale zamyka powierzchnię włosów, ale również dodatkowo pielęgnuje i odbudowuje wszystkie rodzaje włosów, każda kobieta może dłużej cieszyć się doskonałym i intensywnym kolorem włosów po zabiegu koloryzacji lub rozjaśniania!

Jaki szampon i jaką odżywkę wybrać do włosów farbowanych?

Oferta szamponów do włosów farbowanych jest dość szeroka, który więc wybrać? Oczywiście najlepiej skonsultować się z fryzjerem, który oceni jakiego szamponu potrzebują Twoje włosy. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, przy wyborze kieruj się grubością i kondycją swoich włosów – jeśli masz cienkie włosy, wybierz szampon bezsiarczanowy, jeśli normalne i grube możesz sięgnąć po produkty o bogatszej formule. Jeśli chcesz zachować chłodny odcień włosów szampon do chłodnych odcieni może okazać się niezbędny – wyjaśnia ambasador Schwarzkopf Professional.

Oczywiście nakładanie odpowiedniej odżywki i maski przeznaczonych do pielęgnacji włosów farbowanych, to kolejne obowiązkowe punkty codziennej pielęgnacji. Odżywki do spłukiwania polecam osobom, które mają włosy normalne i grube, natomiast te bez spłukiwania mają zdecydowanie lżejsze formuły, dlatego rekomenduje je w pielęgnacji włosów normalnych i cienkich – mówi Darek.

Jednak bez względu na to, jaką odżywkę, czy maskę wybierzesz pamiętaj o kilku podstawowych zasadach – po pierwsze nie aplikujemy ich na skórę głowy, więcej produktu na włosach nie oznacza lepiej, a także dokładnie wypłukujemy produkt. Należy o tym pamiętać, bo niestosowanie się do tych zasad powoduje szybsze przetłuszczanie się włosów i w konsekwencji, częstsze mycie i tym samym szybsze wypłukiwanie koloru – przekonuje Miłek.