Nowy kolor włosów to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na zmianę wyglądu. Niezależnie od tego, czy decydujesz się na jednolite farbowanie czy pasemka, chcesz — zwłaszcza, gdy jesteś zachwycona efektem i zapłaciłaś fortunę — cieszyć się jak najdłużej. Niestety, każda z nas wie, że robiąc koloryzację, na głowie staje też rutyna pielęgnacyjna. Farbowane włosy wymagają innych kosmetyków i nie lubią się z wieloma rzeczami. Jaki zatem jest plan działania? Przeczytaj, co zrobić, żeby farba nie schodziła z włosów, zanotuj i pamiętaj po następnej wizycie u fryzjera.

Po farbowaniu bardzo ważna jest pierwsza doba. Kolor osadza się na włosach przez 24 godziny, dlatego wytrzymaj cierpliwie i powstrzymaj się od mycia. Gdy jednak nie będziesz mogła oprzeć się pokusie, spłucz pasma wyłącznie zimną wodą.

Szampony oczyszczające to wróg numer 1. włosów farbowanych. Mimo świetnego działania na skalp i skórę głowy, niestety nie sprzyjają zachowaniu koloru. Podobnie jest z szamponami przeciwłupieżowymi.

Zainwestuj również w dobrej jakości produkty do pielęgnacji (szampon, odżywki i maski) przeznaczone do barwy twoich włosów. Ich specjalne opracowane formuły nie tylko dbają o intensywność koloru, ale również odżywiają, nawilżają i wygładzają pasma.

fot. Adobe Stock, hedgehog94

Aby dłużej zachować kolor, stosuj ziołowe płukanki: do włosów ciemnych (głównie brązów) — wywar z łupin orzecha włoskiego lub kory dębu, do włosów blond — wywar z rumianku, do włosów rudych — odwar z łupin cebuli.

Słońce też jest winowajcą utraty koloru, dlatego chroń włosy jak tylko możesz przed promieniami słonecznymi. Oprócz stosowania specjalnych kosmetyków z filtrem, pamiętaj o nakryciu głowy.

Zła wiadomość — prostownica, lokówka, gorący nawiew w suszarce i mycie bardzo ciepłą wodą również niszczy kolor. Jeśli chcesz wystylizować włosy, koniecznie zabezpiecz pasma olejkiem lub kremem termoochronnym, natomiast do mycia używaj chłodnej wody.

Włosy farbowane trzymaj z dala od chloru. Podczas kąpieli w basenie koniecznie miej czepek na głowie, a gdy pływasz na słońcu - pamiętaj o kosmetyku z SPF.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby farba nie schodziła z włosów? Aby cieszyć się kolorem na długo, systematycznie rób zabiegi kondycjonujące. Nawilżające maseczki i odżywki to podstawa. Możesz również skorzystać z profesjonalnych zabiegów w salonach fryzjerskich. Pasma będą lśniące i odżywione.

