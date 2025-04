Sztywne włosy kojarzą się z suchymi pasmami, które bywają „sianowate” i się kruszą. Jednak okazuje się, że problem dotyczy również włosów normalnych i tłustych, i bez znaczenia jest ich gęstość. Sztywne włosy źle się układają i nie są podatne na stylizację. Zazwyczaj nawet nakręcenie ich na całą noc na wałki nie daje żadnego rezultatu. Pomóc może za to odpowiednia pielęgnacja i strzyżenie.

Szampon do sztywnych włosów

Pierwszą sprawą w wypadku pasm opornych na układanie, jest ich mycie. Należy wybrać taki szampon, który odpowiada typowi włosów, a jednocześnie jest kosmetykiem, który silnie je nawilża - prawie zawsze nie układają się włosy suche, gdzie przyczyną bywa zbyt niskie spożycie wody, której nie starcza wtedy organizmowi na odpowiednie nawilżenie włosów.

Nawadniaj się

Oprócz kosmetyków nawilżających, należy zwiększyć ilość wypijanej każdego dnia wody - normą jest picie 1,5 litra wody na dobę. Jednak, jeśli pijesz dużo kawy i/lub herbaty, które odwadniają organizm, musisz zwiększyć ilość innych wypijanych płynów.

Stosuj maski nawilżające

Mając sztywne włosy, przed myciem i po myciu głowy, należy koniecznie stosować maski do włosów, które mają działanie nawilżające i odżywiające. Należy stosować je systematycznie, 2-3 razy w tygodniu. Warto od czasu do czasu połączyć je z sauną do włosów, w której ciepłe i wilgotne powietrze sprawia, że zawarte w kosmetykach aktywne substancje odżywcze, wnikają głęboko w strukturę włosa i sprawiają, że jest on nawilżony, sprężysty oraz lśniący.

Nie można oczekiwać, że po tygodniu czy nawet dwóch dbania o włosy, sytuacja od razu się zmieni - często potrzeba kilku miesięcy, by włosy stały się bardziej podatne na układanie. Przede wszystkim ważna jest systematyczność.

Oprócz odpowiedniej pielęgnacji, przy włosach opornych na stylizowanie i układanie, istotne jest dobre cięcie. Nawet sztywne włosy, które są dobrze obcięte, będą ładnie wyglądać. Należy jednak zrezygnować z cięć typu paź czy bob - te fryzury ładnie wyglądają wówczas, gdy włosy są nieco podwinięte do środka, co przy opornych włosach nigdy się nie uda.

Termoloki

Przy sztywnych włosach najlepsze do podkręcania będą termoloki, ponieważ dają one mocniejszy skręt, a te nowoczesne nie niszczą i nie wysuszają włosów. Najlepiej zakładać je na lekko wilgotne włosy. Nie obejdzie się tu jednak bez kosmetyków, które utrwalają fryzurę - wskazane są mocno utrwalające pianki, żele, gumy oraz lakiery do włosów.

Trwała ondulacja na sztywne włosy

Jeśli twoje włosy nie są podatne na stylizację, a marzysz o lokach, możesz wykonać zabieg trwałej ondulacji. W tym wypadku sprawdza się zazwyczaj ta silniejsza wersja trwałej, czyli z amoniakiem. Skręt uzyskany w ten sposób, utrzymuje się nawet przez kilka miesięcy. Należy jednak uważać, ponieważ trwała ma właściwości wysuszające, a tego typu włosy i tak cierpią na brak nawilżenia.

Włosy kręcone, oporne na układanie, nie dają się wyprostować tradycyjną prostownicą. Co wtedy? Na pewno można zdecydować się na chemiczne prostowanie. Jeśli włosy są proste u nasady, to takie prostowanie spokojnie starczy na kilka miesięcy. Jeśli jednak skręcają się zaraz po wyrośnięciu, to pozostają droższe metody prostowania, na przykład z użyciem keratyny.

Zabieg taki nazywany Brazilian Blow Dry starcza na dłużej i włosy są proste przez co najmniej trzy miesiące. W oryginalnych brazylijskich kosmetykach do tego typu zabiegu, zawarta jest spora ilość formaldehydów, która jest zbyt duża do włosów europejskich, a szczególnie słowiańskich.

