Do najbardziej niepożądanych składników farb do włosów należą: PDD (parafenylodwuamina), SLS, amoniak oraz parabeny. Uczulenie na farbę do włosów najczęściej objawia się swędzeniem, pieczeniem, zaczerwienieniem skóry, bólem głowy. Reakcje te są niebezpieczne, dlatego przez każdą koloryzacją obowiązkowo należy wykonać próbę uczuleniową oraz dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Producenci farb zalecają test skórny. Próbę wykonuje się za uchem, w zgięciu łokcia lub na szyi na linii włosów. Wystarczy niewielką ilość farby nałożyć w wybrane miejsce i odczekać kilka godzin. Reakcje pojawiają się zazwyczaj po 48 godzinach, ale mogą również wystąpić natychmiast (świąd, pokrzywka).

Za każdym razem należy zachować szczególną ostrożność i dokładnie czytać wszystkie informacje na opakowaniu.

fot. Uczulenie na farbę do włosów / Adobe Stock, DenisProduction.com

Farbę najlepiej nakładać na niemyte włosy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - naturalnie przetłuszczone włosy, zmniejszają ryzyko potencjalnego uczulenia.

Kwestia zabezpieczenia rąk jest również bardzo ważna - do każdej farby dodawane są foliowe rękawiczki ochronne - właśnie po to, by potencjalna alergia nie wdała się przez dłonie, którymi wcieramy farbę. Wmasuj w nie również niewielką ilość kremu bądź innego tłustego produktu np. wazeliny - to zmniejszy problem ewentualnego zabrudzenia. Warto także przed rozpoczęciem farbowania nałożyć na ramiona oraz plecy ochronną folię lub ręcznik.

Uczulenie na farbę najczęściej objawia się swędzeniem lub zaczerwienieniem skóry. W ciężkich przypadkach taka reakcja pojawia się na całym ciele.

Częstą reakcją alergiczną na farby jest też tak zwana pokrzywka kontaktowa. Pojawia się ona zazwyczaj do kilkudziesięciu minut po nałożeniu farby i charakteryzuje się tym, że skóra czerwienieje, zaczyna piec, szczypać i swędzieć. To jednak nie koniec problemów - może przerodzić się w powstawanie czerwonych łat na całym ciele, a nawet oskrzelową astmą, którą charakteryzować będzie kichanie, wymioty, spotykane trudności przy połykaniu czy chociażby świszczący oddech. Może również doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.

Jeśli masz wrażliwą skórę głowy, sięgnij po naturalne farby (np. henna do włosów) lub specjalne kosmetyki dla alergików, dostępne w aptekach oraz wybranych drogeriach. Zawierają odżywcze olejki oraz składniki roślinne (m.in. olejek arganowy, wyciąg z wierzby, kwasy owocowe), które dodatkowo wzmacniają i chronią pasma.

Jeśli wystąpiła reakcja alergiczna, natychmiast dokładnie zmyj farbę z włosów oraz skóry głowy. Użyj do tego delikatnego szamponu, najlepiej przeznaczonego dla dzieci. Aby złagodzić świąd rób także chłodzące kompresy.

Dla bezpieczeństwa umów się na wizytę do lekarza, który dokładnie zbada skórę oraz rozpisze plan leczenia.

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men. Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.11.2010

