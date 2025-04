Lob to dłuższa wersja tradycyjnego boba, którą można nazwać również long bobem. Pasuje niemal do każdego kształtu twarzy. Świetnie wygląda zarówno przy gładkich, minimalistycznych cięciach, jak i fryzurach z grzywką. Dobrze komponuje się z falowanymi i prostymi włosami. Nic dziwnego, że pokochały go kobiety na całym świecie i gwiazdy.

Fryzura lob dodatkowo wysmukla rysy twarzy i sprawia, że owal buzi staje się smuklejszy. Jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz coś zmienić w swojej fryzurze, ale boisz się radykalnego cięcia.

Jak wygląda lob?

Long bob powinien sięgać przynajmniej do łopatek. Można jednak spotkać się z opinią, że lobem można już nazwać cięcie sięgające do kości obojczykowych. Jeżeli chcesz dodać włosom objętości, to zdecyduj się na asymetryczne cięcie - dłużej z przodu i krócej z tyłu.

Takie cięcie nadal umożliwia noszenie związanych włosów i daje wiele możliwości stylizacyjnych, które w przypadku tradycyjnego boba są niestety bardzo ograniczone. To kompromis między długimi a krótkimi włosami. Specjaliści nazywają tę fryzurę „krótkim cięciem dla długowłosych kobiet”.

fot.: Ons.pl

Kto nosi modną fryzurę lob?

Na takie cięcie zdecydowało się wiele gwiazd. Szaleństwo zaczęło się od Kim Kardashian, która zaprezentowała się w lobie na swoim Instagramie. Później w fryzurze do obojczyków pokazała się m.in. Joanna Krupa, Rosie Huntington-Whiteley, Jessica Alba, Taylor Swift i Katy Perry. Ostatnio na to cięcie postawiła również Ewa Chodakowska. Nam najbardziej podoba się lob w wersji blond z asymetryczną grzywką.

