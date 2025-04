Cieniowane włosy to takie, które mimo jednej przeważającej długości, część pasemek mają ciut krótsze od innych. Wszystko po to, aby nadać fryzurze odpowiednią formę. Wystarczy je umyć, wysuszyć głową w dół, przeczesać palcami i gotowe. Dobrze wykonane cieniowanie nie tylko dodaje uroku i wydobywa z naszych włosów to, co najlepsze, ale także pomaga zaoszczędzić czas.

Cieniowane włosy pasują każdej kobiecie. Stopniowane dobrze wygląda na każdej długości włosów (krótkich, półdługich, długich) i teksturze (prostych, falowanych i kręconych).

Nie nadaje się jednak do bardzo cienkich włosów, mimo że z założenia dodaje objętości, to w tym przypadku tylko podkreśli ich niewielką ilość.

Cieniowanie sprawia, że włosy „same się układają". Kluczem do sukcesu jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi warstwami, musi być więc wykonane bardzo umiejętnie.

Najlepszą opcją jest cieniowanie pasemek od wysokości ucha i w dół. Tylko posiadaczki grubszych włosów pomogą sobie pozwolić na mocniejsze strzyżenie. Ale tu też trzeba uważać, bo może się okazać, że fryzura będzie miała za dużą i trudną do ułożenia formę.

Pamiętaj, że zbyt mocne wycieniowanie może sprawić, że końcówki będą zbyt przerzedzone i nie będą wyglądać estetycznie.

Zastanawiasz się, czy warto wycieniować włosy? Zdecydowanie tak. Dobrze wykonane cięcie pozwala lepiej rozłożyć objętość włosów, dzięki czemu stają się lżejsze i optycznie robi się ich więcej. Dodatkowo, pozwala zamaskować zbyt szerokie czoło, mocno wystające kości policzkowe, rozbudowaną szczękę oraz cofnięty podbródek.

Zalety cieniowania włosów:

włosy są uniesione u nasady,

włosów jest optycznie więcej,

fryzura staje się lżejsza,

włosy lepiej się układają.

Dobór fryzury do kształtu twarzy: praktyczne porady, dzięki którym wybierzesz idealne cięcie

Cieniowanie bardzo podkreśla końcówki. Jeśli nie będziesz o nie odpowiednio dbała, włosy będą wyglądały tak, jakby były zniszczone na całej długości.

Staraj się po każdym myciu włosów stosować odżywkę, a raz w tygodniu odpowiednio dobraną maskę. Polecamy szczególnie te do włosów cienkich i delikatnych - nie będą nadmiernie obciążać fryzury. Aby końcówki wyglądały na zadbane, włącz do codziennej pielęgnacji olejek do włosów - wcieraj w same końcówki zawsze po umyciu włosów.

Zabiegi na włosy: domowe i profesjonalne kuracje, dzięki którym będą nawilżone, odżywione i błyszczące

Do wycieniowania włosów potrzebne ci będą: ostre, fryzjerskie nożyczki, szczotka, lusterko i gumki do włosów.

Cieniowanie włosów w domu krok po kroku

Rozczesz włosy i zwiąż na czubku głowy w kucyk. Chwyć końcówkę kucyka, napręż go i obetnij 1 cm włosów (lepiej jest zacząć od niewielkiego cięcia - jeśli efekt nie będzie dla ciebie zadowalający, zawsze będziesz je mogła poprawić). Rozpuść włosy, rozczesz je, a następnie podziel na kilka pasm. Każde z nich zwiąż gumką i po kolei przycinaj o 1 cm. Rozpuść włosy i rozczesz.

Gotowe!

Stopniowane sprawdzi się na każdej długości włosów - krótkich, do ramion, półdługich i bardzo długich. Możesz zdecydować się na fryzurę z grzywką lub bez.

Krótkie cieniowane włosy

Delikatne cieniowanie na krótkich włosach sprawi, że będą odbite od nasady, a fryzura będzie wyglądała na lżejszą.

fot. Krótkie cieniowane włosy / ImaxTree/ AgencjaFree

Cieniowane włosy do ramion

Stopniowane doskonale zadziała też na włosach do ramion o każdej fakturze. Możesz pozostawić je proste lub zrobić delikatne fale lokówką.

fot. Cieniowane włosy do ramion / ImaxTree/ AgencjaFree

Włosy półdługie cieniowane

Masz półdługie, oklapnięte włosy i chcesz tchnąć w nie trochę życia? Cieniowanie będzie strzałem w 10.

fot. Włosy półdługie cieniowane / ImaxTree/ AgencjaFree

Cieniowane długie włosy

Cieniowanie pokochają też posiadaczki długich, gęstych włosów. Nada im lepszą formę i będą lepiej się układać.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.03.2020

fot. Cieniowane długie włosy / ImaxTree/ AgencjaFree

