Ciemny blond, czyli jaki? Wiele z nas ma problem w jego rozpoznaniu. I nic dziwnego, bo blisko mu do jasnych brązów. Ciemny blond to jednak zawsze blond i charakteryzuje się popielatymi pasemkami, których próżno szukać w innych kolorach włosów. Ciemny, czyli inaczej mysi blond to najczęściej występujący kolor włosów u Polek. Niestety, większość z nas nie darzy go sympatią. Twierdzimy, że twarz wygląda przez niego na poszarzałą, a cera na ziemistą. Cóż, taka jest prawda, ale szybkimi trikami możemy poradzić sobie z tym odcieniem. Przeczytaj, co powinnaś wiedzieć na temat blond włosów!

Miodowy blond, karmelowy blond, ciemny blond, platynowy blond, popielaty blond, średni blond i jasny blond - jest ich całe mnóstwo, ale tak naprawdę wyróżniamy 4 - platynowy, jasny, średni i ciemny.

Wszystko zależy od rodzaju karnacji i typu kolorystycznego. Jeśli masz chłodny odcień skóry, niebieskie lub zielone oczy, dobrze będziesz wyglądać w chłodnych, popielatych kolorach. Jeśli masz ciepły typ urody, zdecydowanie lepiej będziesz prezentować się w karmelowych, miodowych i słonecznych blondach. Przy wyborze koloru włosów nie kieruj się trendami - to co sprawdza się u koleżanki, u ciebie może wyglądać karykaturalnie.

Jak dbać o włosy blond?

Włosy blond są trudne. Wie o tym każda ich posiadaczka. Niezależnie od tego czy masz je naturalne czy farbowanie, musisz włożyć sporo pracy w to, by wyglądały na lśniące i zdrowe. Zaprzyjaźnij się z odżywkami, maseczkami, olejkami i odpowiednimi szczotkami.

Nie musisz radykalnie zmieniać koloru włosów. Wystarczy, że dodasz im odrobinę jaśniejszych pasemek. Wystrzegaj się jednak dawno niemodnego już balejażu - idź do dobrego fryzjera, który zrobi nowoczesną koloryzację. Kolor pasemek nie powinien bardzo różnić się od naturalnego koloru włosów - najlepiej maksymalnie o 3-4 tony.

Mysi blond - czy na pewno mamy się czego wstydzić?

Większość Polek mocno rozjaśnia włosy, bo nie może zaakceptować swojego mysiego blondu. Tak naprawdę wystarczą proste, domowe sposoby, aby delikatne zmienić ich odcień. Płukanki (srebrne, fioletowe czy różowe), spreje rozjaśniające, napary z rumianku i ekspozycja na słońce sprawią, że włosy szybko "złapią" wakacyjnych refleksów.

