Linia A to cięcie, które jest doskonale znane od lat. A mimo tego, nigdy nie wychodzi z mody! Ta klasyczna i ponadczasowa technika fryzjerska cieszy się niesłabnącą popularnością. Kochają ją nie tylko fryzjerzy, ale także kobiety. Powód? Pasuje każdemu!

Reklama

Jak wygląda cięcie nazywane linią A?

Cięcie, które jest nazywane linią A, to technika, która polega na ścięciu włosów nieco krócej z tyłu, a pozostawieniu ich dłuższych z przodu. Różnica między tyłem, a przodem fryzury może być subtelna lub wyrazista. Ważne jednak, by fryzura stopniowo wydłużała się w kierunku twarzy.

Największą zaletą włosów ściętych w linię A, jest dodanie objętości i lekkości fryzurze. Ta zasada sprawdzi się zarówno przy włosach prostych, jak i falowanych lub kręconych. Skręt zostanie odświeżony, burza loków - ujarzmiona, a fryzura będzie wyglądała niebanalnie.

Komu pasuje?

Cięcie krótsze z przodu, a dłuższe z tyłu najczęściej jest stosowane do ucha, do karku lub do ramion, czyli do tzw. boba. Linia A pasuje do każdego wariantu tej fryzury. W przypadku krótszych włosów, da efekt drapieżności i przysłowiowego „pazura”. W przypadku dłuższych włosów, fryzura będzie zyska ciekawy wygląd z boku.

Cienkie włosy nabiorą objętości. Grube i ciężkie, szczególnie jeśli fryzjer doda do linii A umiejętne cieniowanie, będą wyglądały na lżejsze. Włosy ścięte w ten sposób, pięknie podkreślają rysy twarzy. Do fryzury można dodać grzywkę - prostą lub na bok. Efekt gwarantowany!

Reklama

Przeczytaj:

Nasze pomysły na jesień! Co myślisz o ombre na krótkich włosach?

Kosmetyki z bursztynem świetnie regenerują zniszczone włosy. Zobacz nasze propozycje!