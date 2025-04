Nasiona chia to nie tylko wspaniały składnik diety. Pozyskiwane z rośliny Salvia Hispanica, te małe, owalne, szare nasionka, które po zanurzeniu w wodzie nadają żelową konsystencję, są też prawdziwym superfood dla włosów. Są odżywczą potęgą. Wypełnione są białkiem (l-lizyną), błonnikiem, kwasami tłuszczowymi omega-3, a także witaminami i minerałami — witaminą A, witaminą C, witaminą E, witaminami z grupy B (B1, B2, B3) żelazem, potasem, fosforem i miedzią. Tak bogaty skład czyni szałwię hiszpańską supergwiazdą w pielęgnacji włosów. Rozwiązuje wiele problemów — od suchości i utraty blasku po wypadanie, łamliwość i rozdwajanie. Sprawi, że będą gładkie, lśniące i po prostu piękne. Z ich mocy może korzystać każdy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działają nasiona chia na włosy oraz jak je stosować, aby uzyskać najlepsze efekty.

Spis treści:

Nasiona chia oferują włosom wiele korzyści. Oto główne powody, dla których warto włączyć je do codziennej rutyny.

Szałwia hiszpańska na włosy — efekty:

wzmacnia włosy,

hamuje wypadanie,

nawilża i odżywia włosy oraz skórę głowy,

wygładza i uelastycznia pasma,

zapobiega łamaniu i rozdwajaniu,

dodaje połysku,

zmniejsza wydzielanie sebum,

opóźnia siwienie.

Nasiona chia można dodawać do potraw, napojów czy deserów (4 najlepsze przepisy na owocowy pudding z chia), wykorzystać jako składnik masek do włosów lub zrobić z nich odżywczą wcierkę do skóry głowy.

Oto kilka pomysłów, jak stosować szałwię hiszpańską na włosy, aby przywrócić im blask i jedwabistą gładkość. Niech stanie się stałym elementem twojej codziennej diety i rutyny pielęgnacyjnej.

Woda z nasionami chia

Woda z nasionami chia nie tylko korzystnie wpłynie na kondycję włosów, ale też świetnie zadziała na skórę i cały organizm. Jest prosta w przygotowaniu — 3 łyżki nasion zalej szklanką wody i odstaw na minimum 30 minut. Tyle czasu nasiona potrzebują, aby osiągnąć żelową konsystencję. Do napoju możesz dodać sok z cytryny, łyżeczkę miodu, kilka listków mięty.

Wskazówka: wodę możesz zamienić na mleko migdałowe, mleko owsiane lub wodę kokosową.

Żel na włosy i skórę głowy z nasionami chia

Składniki:

Przygotowanie:

Nasiona chia zalej wodą i odstaw na noc. Rano na małym ogniu delikatnie podgrzej żel. Odcedź ziarenka. Do ciepłego żelu dodaj żel aloesowy i kilka kropli olejku. Mieszankę rozprowadź na całej długości włosów oraz wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na 30 minut. Spłucz letnią wodą i umyj włosy łagodnym szamponem. Włosy po użyciu będą gładkie i lśniące.

Maska na włosy z nasionami chia

3 łyżki nasion chia,

woda,

ulubiona maska do włosów.

Nasiona chia zalej wodą tak, aby pokryła je w całości i odstaw na minimum 30 minut. Gdy ziarenka napęcznieją, dodaj kilka łyżek maski do włosów. Dokładnie wymieszaj i rozprowadź na umytych, lekko wilgotnych włosach. Pozostaw na 20-25 minut i zmyj letnią wodą.

