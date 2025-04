Nazwy produktów, których używają członkowie rodziny królewskiej do pielęgnacji, są trzymane w tajemnicy. Tak było np. podczas przygotowań do ślubu Meghan Markle z księciem Harrym. Nikt nie mógł wiedzieć, jakimi kosmetykami wykonano makijaż nowej księżnej.

Nic więc dziwnego, że gdy fryzjerka Kate Middleton wrzuciła fotkę na swoje prywatne konto, media od razu to wychwyciły. Zdjęcie torby z 13 szczotkami do włosów, 6 grzebieniami, 3 lokówkami, 2 suszarkami i 7 różnymi produktami do włosów stało się viralem!





Chociaż post szybko został usunięty, wiele fanów rodziny królewskiej zrobiło jego screena. Stąd właśnie mogliśmy się dowiedzieć, że jednym z produktów używanych przez fryzjerkę Kate jest lakier L'Oréal Paris Elnett Satin. Kupisz go w polskich sklepach za ok. 20 zł!

Produkt od lat wykorzystywany jest przez kobiety niemal na całym świecie. Utrwala i nadaje włosom miękkość. Chroni także przed wilgocią, nie sklejając przy tym kosmyków.

Fryzura księżnej Kate zawsze wygląda idealnie. To wystarczający powód, by następnym razem podczas zakupów w drogerii sięgnąć po lakier L'Oréal Paris Elnett Satin. Ja jestem na tak!

