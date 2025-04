Nie ma chyba bardziej rozbudowanego koloru włosów niż blond. Mamy szeroki wachlarz odcieni i możliwości koloryzacji do wyboru. Od chłodnych, wręcz lodowatych kolorów, po ciepłe i słoneczne. Od jednolitych, po wielowymiarowe z pasemkami. Jeśli do tej pory, spośród wszystkich możliwych opcji nic cię nie przekonało, a chciałabyś zmienić kolor na zbliżające się lato, może zrobi to „butter blonde” - najnowszy trend w koloryzacji, który w ostatnim czasie bije rekordy popularności i szturmem podbija Instagram oraz Pinterest. W tym ciepłym, świetlistym odcieniu dziewczyny zakochały się na dobre.

Jak wygląda „butter blonde”?

Wielowymiarowa mieszanka ciepłych oraz chłodnych tonów sprawia, że kolor jest łatwy w utrzymaniu i jest uniwersalny — pasuje do różnych odcieni skóry. Jasny, kremowy, ale nie beżowy. Włosy wyglądają jak pocałowane przez słońce.

„Butter blonde” to świetny wybór na lato — podbija opaleniznę, dodaje skórze blasku, a przy okazji odejmuje lat. Dodatkowo, dzięki ciepłym tonom, zmniejsza widoczność trądziku oraz przebarwień. Na tym nie koniec jego zalet. Koloryzacja nie jest zbyt ekstremalna i nie wymaga od nas mocnego rozjaśniania, więc jeśli masz doświadczenie w farbowaniu, możesz też spróbować zrobić ją sama w domu, pod warunkiem, że kolorem wyjściowym jest blond.

Maślany blond jest też doskonałą opcją, jeżeli masz brązowe włosy i chcesz bezboleśnie przejść na jasną stronę. W tym przypadku jednak nie rób tego na własną rękę i umów się do dobrego fryzjera, który wykona piękne, złociste i naturalnie wyglądające refleksy.

Nie zapomnij też o stosowaniu produktów przeznaczonych do pielęgnacji blond włosów - utrzymają kolor, zapewnią blask i jedwabistą miękkość. Szczególnie latem, kiedy wystawianie są na słońce i podatne są na przesuszenie, dbaj o odpowiednią porcję nawilżenia. Systematycznie rób maseczki, nakładaj olej oraz włącz do codziennej rutyny kremowanie włosów.

Masz ochotę na „butter blonde”? Na kolejnej wizycie pokaż fryzjerowi jedno ze zdjęć poniżej:

