Bronde to kolor włosów, który wygląda jak muśnięty słońcem. Powstaje z wyjątkowego połączenia blondu i brązu - jasne pasma przeplatają się z tymi ciemniejszymi. Bronde może być zarówno ciepły, miodowy jak i chłodniejszy, bardziej szary.

Bronde sprawia, że fryzura staje się wielowymiarowa. Dodatkowo, zmniejsza kontrast między włosami a cerą, przez co skóra wygląda bardziej świetliście i młodziej. Ten kolor ma również działanie opalizujące - przez cały rok możemy wyglądać jakbyśmy właśnie wróciły z wakacji!

Kolor bronde wybierany jest przez wiele hollywoodzkich gwiazd. Postawiła na niego m.in. Jessica Alba, Gisele Bundchen czy Jennifer Aniston. W naszej galerii znajdziesz 10 fryzur w kolorze bronde dla różnych typów i długości włosów.

Jak wygląda koloryzacja bronde?

Wszystko zależy od efektu, który chcesz uzyskać i od twojego naturalnego koloru włosów - brondu nie da się jednoznaczenie określić.

Jeśli jesteś blondynką (i nie chcesz tego zmieniać), bronde uzyskasz poprzez dodanie delikatnych ciemniejszych pasemek - mogą być np. w miodowo-karmelowych odcieniach albo chłodniejszych, brązowych. Jeśli jesteś szatynką lub brunetką, włosy powinny zostać rozjaśnione - najlepiej metodą flamboyage, która pozwala na najbardziej naturalny efekt.

Komu pasuje bronde?

Najlepiej wygląda na półdługich i długich, lekko falowanych włosach - delikatne loki pozwalają pokazać całe spektrum starannie dobranych odcieni.

Pewna dowolność przy tej koloryzacji sprawia, że bronde pasuje do każdej karnacji i każdego typu urody. Ma również cudowne działanie odmładzające! Dodatkowo sprawia, że włosów staje się optycznie więcej - to świetne rozwiązanie dla tych z was, które mają cienkie włosy i nie mogą pochwalić się bujną fryzurą.

