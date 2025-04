Botoks na włosy to zabieg fryzjerski, którego zadaniem jest regeneracja, odbudowa i poprawa kondycji włosów. Pasma stają się miękkie, gładkie i lśniące - to świetna pielęgnacja włosów.

Zabieg można wykonać o każdej porze roku. Polecamy go szczególnie po lecie, gdy włosy są mocno zniszczone po słonecznych i morskich kąpielach oraz farbowaniu i rozjaśnianiu włosów. Nie ma żadnych przeciwwskazań do botoksu na włosy i można go wykonać na każdych włosach.

Zabieg polega na wprowadzeniu w pasma włosów składników odżywczych, które mają za zadanie uzupełnić ubytki między korą a otoczką włosa. To zabieg bezinwazyjny i z klasycznym botoksem ma niewiele wspólnego (chociaż faktycznie, oba doskonale wygładzają i likwidują niedoskonałości).

Zamiast wykorzystywanej w botoksie na twarz toksyny botulinowej, w ampułkach jest cenny kolagen i kwas hialuronowy. Podobne w zabiegach jest jednak to, że przeprowadza się je strzykawką - w botoksie na włosy służy wyłącznie do nakładania preparatu na włosy.

Botoks na włosy trwa od 30 do 50 minut. Zabieg można podzielić na 3 etapy.

Najpierw fryzjerka dwukrotnie myje włosy specjalistycznym szamponem, który otwiera łuski włosa, dzięki czemu lepiej będą w nie wnikać składniki aktywne. Następnie za pomocą specjalnej strzykawki aplikuje serum, które natychmiastowo poprawia kondycję włosów. Na serum nakłada się maskę, która domyka łuski włosów (serum się nie spłukuje). Maskę pozostawia się na około 20 minut.

Efekty widoczne są natychmiast - wystarczy jeden zabieg, by włosy odzyskały zdrowy wygląd. Jakie jeszcze zalety ma botoks na włosy?

Pasma stają się mocne, zregenerowane i odżywione. Stają się sypkie, miękkie, gładkie i lepiej się układają. Poprawia się również ich kolor - zyskuje głębię i blask

Efekt zabiegu utrzymuje się do kilku miesięcy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak często będziesz myć i jak pielęgnować włosy. Wygładzenie utrzyma się do ok. 15 myć.

fot. Adobe Stock, Sofia Zhuravetc

Zabiegu nie można wykonać w domu. Można natomiast w domowych warunkach przywrócić pasmom piękno i witalność, stosując odpowiednie kosmetyki.

Sięgaj po maski z wcześniej wspomnianym kolagenem i kwasem hialuronowym. Po nałożeniu produktu załóż czepek foliowy i owiń głowę ręcznikiem. Maskę spłucz po 30 minutach.

Warto pamiętać, że włosy po botoksie nie powinny być myte częściej niż co 2-3 dni. Należy używać do tego szamponów bez SLS, parabenów oraz alkoholu i regularnie stosować maseczki i odżywki dla podtrzymania efektu.

Zabieg nie należy do najdroższych. Kosztuje w granicach od 100 do 200 złotych w zależności od długości włosów, użytych preparatów i salonu fryzjerskiego, w którym wykonasz zabieg.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.12.2020

