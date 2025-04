Warkocze i warkoczyki modne są niemal w każdym wiosenno-letnim sezonie. Szczególnie dużą popularnością cieszą się tzw. bokserskie warkocze czyli dwa warkocze holenderskie (dobierane), zaplatane od samego czubka głowy i zwężające się ku dołowi.

Wyglądają stylowo, są wygodne i uniwersalne – pasują do eleganckich kreacji (np. świetnie sprawdzają się jako fryzura ślubna) i na co dzień. Warkocze bokserskie są też świetną opcją na festiwale – idealnie dopełniają boho looki. Możemy je zrobić z naszych naturalnych włosów lub wpleść w nie kolorowe, syntetyczne pasma np. różowe, niebieskie lub fioletowe.

Warkocze bokserskie wyglądają na skomplikowaną i wymagającą fryzurę, ale wbrew pozorom są bardzo łatwe do zrobienia. Poradzi sobie z nimi każda z nas. Jedynym minusem jest to, że trzeba mieć do nich przynajmniej półdługie włosy.

Warkocze bokserskie krok po kroku

Zrób przedziałek na środku głowy i zwiąż jedną połowę włosów gumką, aby ci nie przeszkadzały. Wydziel trzy równe cienkie pasma na czubku głowy i zacznij je zaplatać. Kierując się w dół, dobieraj kolejne, tylko przekładaj je pod środkowym pasmem, a nie nad nim, jak w klasycznym dobieranym. Na koniec zwiąż gumką i delikatnie go poluzuj na całej długości. To samo powtórz po drugiej stronie. Fryzurę spryskaj lakierem.

Warkocze bokserskie z włosów naturalnych bez problemu wytrzymają w nienagannym stanie cały dzień. Warkocze bokserskie kolorowe (z syntetycznymi pasemkami) są bardziej trwałe. Jeśli będą solidnie zaplecione, zostaną z nami od 3 do 5 dni. Warto mieć jednak na uwadze, że takie mocne sploty osłabiają włosy, dlatego lepiej pozostawić je na specjalne okazje.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.07.2016

