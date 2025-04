Bob z grzywką odmładza, optycznie wysmukla i podkreśla rysy twarzy. Komu pasuje?

Bob z grzywką to bardzo kobiece cięcie, które odejmuje lat. Pasuje zarówno do kwadratowych i trójkątnych twarzy, jak i tych okrągłych - kluczem do sukcesu jest jego odpowiednia długość.