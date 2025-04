Bob to fryzura, która wytrzymuje próbę czasu. Bez względu na sezon, zawsze ląduje na liście najmodniejszych cięć. Nic dziwnego — jest wszechstronny, praktyczny i łatwy w utrzymaniu. Jego największą zaletą jest jednak uniwersalność — działa na każdej gęstości i każdej teksturze włosów. Jeśli zostałaś obdarzona burzą sprężystych loków, to jedna z najlepszych fryzur, na jaką możesz się zdecydować. Żadna inna nie doda im takiej lekkości i tak ich nie zdefiniuje.

Spis treści:

Nie ma jednego, uniwersalnego wyglądu, który sprawdzi się u wszystkich. Wiele zależy od mocy skrętu, gęstości włosów, ich kondycji oraz kształtu twarzy. Fryzura musi też pasować do twojego osobistego stylu — możesz m.in. zdecydować się na eleganckiego long boba z grzywką na bok, zadziornego pixie lub krótkiego, romantycznego z grzywką na boki. Opcji nie brakuje.

Pamiętaj, że w tym wszystkim ważne jest prawidłowe cięcie. Odradzamy samodzielnie majsterkowanie – konieczna jest współpraca ze stylistą, który wie, jak obchodzić się z lokami. Poza tym, będziesz spokojna, bo twoje sprężynki zawsze będą się dobrze układać. Poniżej znajdziesz kilka inspiracji na boba na kręconych włosach.

Italian bob — najmodniejsza fryzura na jesień 2022. Jak wygląda i komu pasuje?

Kręcony bob to jedno z najmniej wymagających cięć. Wszystko, co będzie ci potrzebne to pianka/krem/spray/fluid definiujący skręt. Aby loki były sprężyste i miękkie, nałóż kosmetyk na lekko wilgotne włosy, a następnie je wysusz. Pamiętaj, żeby ich nie czesać.

Jak zrobić loki bez użycia lokówki i prostownicy? 5 sposobów na piękny skręt

Szukasz inspiracji na kręconego boba? Mamy dla ciebie kilka, ciekawych pomysłów w różnych wersjach. Zrób screen ulubionej fryzury i pokaż swojemu fryzjerowi na następnej wizycie.

Pixie bob na kręconych włosach

Krótki, wycieniowany bob na kręconych włosach

Krótki bob na kręconych włosach z grzywką na bok

Long bob na kręconych włosach z grzywką na bok

Krótki bob na kręconych włosach z prostą grzywką

Krótki bob na kręconych włosach z grzywką na boki

