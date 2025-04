Pixie bob to idealne cięcie dla pewnych siebie kobiet. Od lat cieszy się dużą popularnością. Krótka fryzura nie jest czasochłonna, nie wymaga zbyt długiej stylizacji, jest szalenie wygodna i odejmuje lat. Kto będzie dobrze w niej wyglądał i na jakich włosach sprawdzi się najlepiej?

Pixie bob to połączenie dwóch klasycznych damskich cięć: pixie cut, czyli króciutkich, mocno wycieniowanych włosów na chłopczycę z klasyczną, ukochaną przez wszystkie kobiety fryzurą bob. Wersji pixie bob jest kilka, ale najpopularniejsza to ta z nieco dłuższym przodem i postrzępionym, odsłaniającym kark tyłem.

Pixie bob możesz nosić z krótką, wycieniowaną grzywką albo z dłuższą, zaczesaną na jeden bok. Fryzura jest lekka i daje dużo możliwości stylizacji, w zależności od okazji.

fot. Pixie bob/ ImaxTree/AgencjaFREE

Pixie bob dobrze wygląda na wszystkich kolorach włosów - blond, rudych, brązowych i czarnych. Warto dodać kilka jaśniejszych pasemek przy twarzy, aby osiągnąć trójwymiarowy efekt.

Największym plusem pixie bob jest to, że pięknie eksponuje szyję i ramiona, a do tego odejmuje lat. To idealna propozycja dla kobiet po 50. - działa lepiej niż niejeden zabieg w gabinecie kosmetycznym. Do tego optycznie wysmukla twarz, więc sprawdzi się nawet przy okrągłej.

Pixie bob to fryzura dobra zarówno dla cienkich, jak i grubych włosów - kluczem do sukcesu jest odpowiednie cieniowanie (grube i gęste pasma, powinny być mocniej wystrzępione).

fot. Fryzura pixie bob/ ImaxTree/AgencjaFREE

Ta potargana, z wielotonową koloryzacją przywodzi na myśl niedopracowaną fryzurę w stylu grunge (bardzo modnym w tym sezonie). Do zadziornej stylizacji przyda się guma, żel lub pianka do włosów.

Ale pixie bob ma też swoją grzeczną odsłonę, czyli idealnie wygładzone pasma, utrwalone lakierem. To wersja idealna na co dzień, do pracy czy na biznesowe spotkania.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.02.2021

