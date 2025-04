Blondy w wydaniu polskich celebrytek!

Jasny kolor włosów polubiło wiele, polskich gwiazd. Część z nich nosi blondy od kilku, długich lat, a część zdecydowało się na fryzjerski eksperyment. Kto należy do grona blondynek? Komu ten kolor włosów pasuje, a komu wręcz przeciwnie? Zobaczcie!

Na zdjęciu: Maja Sablewska / Zofia Maria Ślotała / Agnieszka Szulim (MW Media - 9)

Przeróżne tony blondów opanowały głowy wielu Polek. Do wyboru są między innymi: ciepłe, zimne, jasne i ciemne odcienie. Na który z nich zdecydowały się przedstawicielki świata show-biznesu? Która z nich wygląda w blond fryzurze najkorzystniej? Zobaczcie 8 sławnych blondynek!

Agnieszka Chylińska

Polska wokalistka przez wiele długich lat nosiła włosy w kolorze czarnym. Zmiana fryzury na blond wzbudziła lawinę pozytywnych i negatywnych komentarzy. Jak wam podoba się bardziej niewinne oblicze Agnieszki Chylińskiej?

Agnieszka Szulim

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna nie boi się fryzjerskich eksperymentów. Od czasu do czasu zmienia długość, a także odcień włosów. Obecnie, obserwujemy cięcie do ramion w kolorze blond.

Julia Pietrucha

O tak naturalnym odcieniu blond i tak długich włosach marzy nie jedna kobieta! Julia nie stosuje farb koloryzujących, nakłada wyłącznie pielęgnacyjne kosmetyki, dzięki którym włosy wyglądają zdrowo i lśniąco.

Magda Mołek

Jedna z najsłynniejszych, polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych przyzwyczaiła nas do jasnego koloru włosów. Bardzo nas ten fakt cieszy, gdyż Magda w blond fryzurze wygląda bardzo kobieco.

Maja Sablewska

Jedna z najsłynniejszych w Polsce menadżerek gwiazd, modowe i urodowe trendy prezentuje na sobie samej. Stara się każdego dnia prezentować oryginalny wizerunek. W kwestii fryzur pozostaje jednak ostrożna. Nosi delikatnie falowane, blond włosy!

Małgorzata Kożuchowska

Przez wiele lat nosiła długie, proste włosy. Zdecydowała się na cięcie, dzięki któremu zyskała inny, lepszy, bardziej oryginalny wygląd. Kolor blond podkreśla dziewczęcą, delikatną urodę aktorki.

Tamara Arciuch

Pojawia na deskach teatru, ale także na małych i dużych ekranach. Podczas pokazów i premier prezentuje mniej i bardziej seksowne stylizacje. W kwestii urodowej, pozostaje wierna długim, prostym, w kolorze blond włosom.

Zofia Maria Ślotała

Od byłej modelki i obecnej stylistki wymaga się więcej w kwestii mody i urody. Zofia na co dzień i na wielkie wyjścia nie eksperymentuje z fryzurami. Lubi to, co proste i klasyczne. Obecnie nosi blond włosy, których odcień różni się u nasady i na końcówkach.