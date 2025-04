Jeżeli nie będziesz właściwie dbała o blond włosy, szybko przestaniesz cieszyć się pięknym kolorem. Jak pielęgnować jasne włosy, aby były pełne zdrowia i blasku zdradza Nicola Clarke, Creative Colour Director John Frieda. Obok takiego blondu nikt nie przejdzie obojętnie!

Na czym dokładnie polega cykl pielęgnacji koloru blond?

W pierwszym tygodniu po koloryzacji, włosy wyglądają naturalnie. To, kiedy zauważysz odrosty, zależy od różnicy pomiędzy Twoim naturalnym kolorem i odcieniem wybranej farby - im jest ona większa, tym szybciej odrosty dadzą o sobie znać. Pomiędzy 2 i 3 tygodniem zazwyczaj są już one zauważalne, jednak większość klientek nie widzi w tym problemu. Pomiędzy 3 i 6 tygodniem po wizycie w salonie kolor blond zaczyna blaknąć, a między 6 i 8 większość klientek decyduje się na ponowną koloryzację.

Czy codzienna pielęgnacja może pomóc na dłużej zachować naturalny blask i świeżość farbowanych włosów blond?

Włosy blond, szczególnie te farbowane, często są odwodnione. Przynajmniej raz w tygodniu zafunduj im głęboko odżywiającą i nawilżającą kurację. Wybierz produkty, stworzone specjalnie z myślą o jasnych włosach, jak Intensywna Odżywka z serii Go Blonder, która doda pasmom blasku. Kondycja włosów ma ogromny wpływ na to, jak wygląda kolor. Dlatego nie zapomnij o regularnym podcinaniu suchych i rozdwajających się końcówek.

Co zrobić, gdy włosy stają się matowe i płowieją?

Włosy farbowane lub rozjaśniane łatwiej wchłaniają chlor, co prowadzi do szybszej utraty koloru i elastyczności. Często stają się także suche i łamliwe. Zawsze zachęcam moje klientki, aby stosowały produkty do pielęgnacji i stylizacji przeznaczone do konkretnego koloru i typu włosów. Jeżeli chcesz, aby Twój kolor blond na dłużej zachował świeżość, sięgnij np. po preparaty oczyszczające i rozświetlające, jak te z serii Sheer Blonde. Gdy Twoje włosy zaczynają płowieć, wybierz serię zapobiegającą żółknięciu Sheer Blonde Colour Renew.

Nicola Clarke, Creative Colour Director John Frieda

W jaki sposób mogę rozjaśnić moje włosy pomiędzy kolejnymi farbowaniami, szczególnie, gdy odrosty zaczynają być widoczne?

Bez względu na to jaki jest Twój naturalny odcień blond i jaki odcień farby wybrałaś, szampon i odżywka wraz ze sprayem z serii Go Blonder rozjaśnią Twoje włosy między kolejnymi wizytami w salonie. Spray rozjaśniający został wyposażony w wyciąg z cytrusów i rumianku oraz technologię, która łączy polimery z wodą utlenioną. Stopniowo rozjaśniają włosy i pozwalają na kontrolę ich odcienia. Właściwości preparatów aktywują się pod wpływem wysokiej temperatury. Im wyższą temperaturą potraktujesz włosy, tym większy efekt rozjaśniający uzyskasz.

Jak pielęgnować jasne włosy, narażone na działanie promieni słonecznych?

Przed pływaniem zawsze stosuj maskę, która ochroni włosy przed zawartym w wodzie chlorem. Jeżeli Twoje włosy będą narażone na działanie promieni słonecznych, sięgnij po odżywkę bez spłukiwania, która zapewni im dodatkową ochronę.

Pamiętaj, aby co najmniej raz w tygodniu zafundować włosom głębokie odżywianie z maską Go Blonder Deep Conditioner i co 6 tygodni podcinać zniszczone końcówki, aby włosy były w perfekcyjnej kondycji.

Jak naturalne blondynki mogą podtrzymać efekt muśniętych słońcem włosów przez cały rok?

Naturalnym blondynkom, które chcą podkreślić świetliste refleksy, polecam linię Sheer Blonde Go Blonder. Szampon i odżywka stopniowo rozjaśnią pasma, dodając im słonecznego blasku, bez względu na porę roku. Preparaty poprawiają kondycję włosów z każdym kolejnym użyciem – odżywiają kolor, dodają blasku i miękkości. Stosowane wraz z rewolucyjnym sprayem Go Blonder rozjaśniają włosy o dwa tony – wierzcie mi, obok takiego blondu nikt nie przejdzie obojętnie.

Poznaj kosmetyki do włosów blond marki John Frieda

1. John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Enhancing Szampon i odżywka rozjaśniająca włosy, cena: 35 zł/250 ml

2. John Frieda Sheer Blonde Colour Renew Szampon i odżywka, cena: 35 zł/250 ml

3. John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Szampon i odżywka, cena: 35 zł/250 ml

4. John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Spray rozjaśniający włosy, cena: 53 zł/100 ml

5. John Frieda Sheer Blonde Go Blonder Intensywna maska, cena: 39 zł/150 ml

