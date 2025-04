Blond ombre to jedna z najczęściej wybieranych koloryzacji przez kilka ostatnich sezonów. Jego główną zaletą jest to, że podobnie jak w przypadku każdej koloryzacji ombre, nie trzeba przejmować się odrostami - wizyty u fryzjera można ograniczyć do jednej na 3 miesiące.

Blond ombre - jak wygląda?

Ombre hair to nic innego jak tonowane farbowanie włosów - barwę stopniuje się od nasady po końcówki. Ważna uwaga - włosy nie mogą być farbowane od czubka głowy tylko od pewnej wysokości, najczęściej 3-4 cm od przedziałka.

Najważniejsze w blond ombre jest to, aby między naturalnych kolorem włosów a tym farbowanym było płynne przejście odcieni. Im dłuższe i pełne refleksów cieniowanie, tym efekt jest ciekawszy i bardziej naturalny.

Blond ombre zazwyczaj wykonywane jest na włosach ciemniejszych - jasno lub ciemnobrązowych. Duet blondu i brązu to świetnie rozwiązanie dla tych z was, które potrzebują odmiany, ale nie chcą ciągłej walki z odrostami.

fot. Adobe Stock

Dla kogo blond ombre?

Umiejętnie wykonane będzie pasować każdej z nas - kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej tonacji - w końcu blond nie jedno ma imię.

Aby koloryzacja prezentowała się najbardziej efektownie, włosy powinny mieć długość przynajmniej do ramion - najlepiej wygląda na półdługich i długich włosach - ombre na krótkich włosach zupełnie się nie sprawdzi.

Kolor wyjściowy nie ma większego znaczenia (odradzamy go tylko właścicielkom kruczoczarnych włosów). Ombre blond będzie wyglądać świetnie u ciemniejszych blondynek - efekt będzie bardzo naturalny i dziewczęcy, przez co odejmie lat. Doskonale sprawdzi się także u szatynek - jeśli masz bardzo ciemne włosy musisz uważać, żeby przejście kolorów nie było zbyt agresywne.

Pielęgnacja blond ombre



Farbowane blond włosy mają to do siebie, że... żółkną. To największe przekleństwo wszystkich blondynek! Jeśli chcesz, aby twoje włosy jak najdłużej wyglądały jak po wyjściu od fryzjera stosuj odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji.

W utrzymaniu idealnego, chłodnego odcienia pomogą ci fioletowe szampony, odżywki i maski. Kupisz je bez większego w każdej drogerii. My polecamy przede wszystkim te od marki Joanna, Davines i Maria Nila.

