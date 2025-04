Kobiety pokochały fryzurę bob. I nic dziwnego, jest nie tylko wygodna i twarzowa, ale również niesamowicie kobieca i seksowna - pięknie podkreśla szyję i wysmukla rysy.

Wersji fryzury bob jest nieskończenie wiele - może być noszona z grzywką lub bez, z przedziałkiem na środku albo z boku, na ciemnych lub jasnych włosach.

Ale nawet najmodniejsze cięcie ma to do siebie, że co sezon nieco się zmienia. W roku 2020 najmodniejszą wersją boba jest ten sięgający linii żuchwy w kolorze blond ze słonecznymi refleksami. Komu pasuje i jak go nosić?

Komu pasuje blond bob?

Blond bob jest stworzony dla jasnowłosych dziewczyn, ale świetnie będzie wyglądał również u jasnych szatynek i na rudych włosach (wyjątkiem są rudości marchewkowe).

Ten z przedziałkiem na środku najlepiej prezentuje się przy proporcjonalnej, owalnej twarzy. Ale dzięki grzywce na bok lub nieco dłuższym pasemkom z przodu będzie pasować również dziewczynom o buzi trójkątnej czy kwadratowej.

Blond bob z pasemkami to fryzura, która dodaje włosom objętości, szczególnie ta w wersji z lokami. Aby całość zyskała trójwymiarowy efekt, a włosów było optycznie jeszcze więcej, koloryzacja powinna być wielotonowa i zawierać w sobie całe mnóstwo odcieni. Warto też rozważyć pozostawienie naturalnego odrostu. Blond bob świetnie współgra również z koloryzacją sombre!

fot. Adobe Stock

Najmodniejsza wersja blond boba 2020

Odcieni blondu jest na tyle dużo, że każda z nas może dobrać odpowiedni dla siebie. Najmodniejszy to ten słomkowy, mocno rozjaśniony z mnóstwem pojedynczych refleksów. Oczywiście, na koloryzację najlepiej umówić się do dobrego salonu fryzjerskiego, ale możesz też poeksperymentować w domu.

W wielu drogeriach dostaniesz spraye rozjaśniające przeznaczone dla blondynek i jasnych szatynek. Rozjaśniają włosy o mniej więcej dwa tony. Wystarczy spryskać nim włosy i wykorzystać ciepło suszarki.

Aby blond bob miał piękne, chłodne refleksy sięgnij po tonery dla blond włosów, a przede wszystkim fioletowe maski, odżywki i szampony.

Najmodniejsza wersja blond boba to ta z delikatnymi falami. Najładniejsze i najtrwalsze uzyskasz za pomocą prostownicy, ale możesz również wykorzystać sól morską w sprayu - spryskaj nią jeszcze wilgotne włosy z odległości 15-20 cm i podczas suszenia delikatnie ugniataj.

Jak zrobić loki prostownicą?

Blond bob - inspiracje z Instagrama

Na instagramie znajdziesz całe mnóstwo inspiracji - pod hasztagiem #blondbob jest prawie 10000 fryzur! Królują bardzo jasne, niemal platynowe włosy najczęściej w wersji falowanej. Jeśli masz długie włosy i boisz się radykalnego cięcia do ucha, możesz skusisz się na przedłużoną wersję boba czyli lob (skrót od: long bob)?

