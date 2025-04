błędy w pielęgnacji włosów

fot. Fotolia

Nie ma zmiłuj moja droga! Żeby mieć piękne włosy, trzeba odpowiednio o nie zadbać. I żadne tam – „brak mi czasu” albo „raz nic się nie stanie”. Są rzeczy, które o pielęgnacji musisz wiedzieć i kosmetyki, które musisz stosować, inaczej płacz i zgrzytanie zębami. Grzeszyć możesz w sypialni, a nie przeciwko swoim włosom. Oto 7 błędów w pielęgnacji włosów, które popełniają nawet grzeczne dziewczynki. Wstyd!

Nie pierz włosów

Pranie włosów, tarmoszenie i wykręcanie jak tetrowej pieluchy powinno być karalne. Włosy traktowane w ten sposób łamią się i kruszą. Jak zatem prawidłowo myć włosy? W letniej wodzie, kosmetykami dobrej jakości, masując skórę głowy opuszkami palców. Pamiętajcie – szamponem myje się tylko skórę, włosom wystarczy, że spłynie po nich piana.

Nie myj w gorącej wodzie

Włosy nie lubią jak jest mokro i ciepło. Fundowanie im gorącej kąpieli, a potem trzymanie ich, wciąż mokrych, przyciśniętych całą noc do poduszki, to grzech śmiertelny. Ja nazywam takie praktyki zaparzaniem włosów. W odwecie włosy puszą się i matowieją. Tak samo z noszeniem cały wieczór ręcznika zawiniętego na mokrych włosach – to jakby trzymać stopy w mokrych skarpetach przez tydzień – nie kończy się to dobrze.

Odżywka podstawą pielęgnacji włosów

Stosowanie odżywki jest równie ważne jak stosowanie dezodorantu pod pachami – bez tego ani rusz i każda współczesna kobieta musi to wiedzieć. Jeśli po myciu włosów nie nałożysz maski lub odżywki, struktura włosów pozostanie otwarta. Pamiętaj, włos jest jak ryba – jest pokryty łuskami – i tylko dzięki zastosowaniu odżywki łuski będą do siebie przylegać, a włos będzie lśniący. Kiedy już stosujecie odżywkę – róbcie to porządnie i nie nakładajcie jej bezpośrednio na skórę głowy. Włos jest żywy na długości ok. 7 cm. od skóry i tam nawilża go naturalne sebum. Odżywki potrzebuje pozostała część włosa – martwa, zrogowaciała substancja białkowa. Jeśli jej nie zabalsamujesz – pokruszy się. Jeśli masz mało czasu, polecam odżywki bez spłukiwania. Nakładaj je na same końcówki włosów.

Pamiętaj o szczotkowaniu

Jakiś czas temu zapanowała moda na czesanie włosów wiatrem lub palcami i wszystkie pozapominałyście o szczotkowaniu, a to jest superważne! Dlaczego? By skóra głowy była lepiej ukrwiona a cebulki – zdrowe. Wiem, wiem, boicie się, że częste szczotkowanie sprawi, że włosy będą tłuste. Tymczasem chodzi właśnie o to, by na całej długości włosa rozprowadzić naturalne sebum, które je nawilży. Jeśli myjesz włosy codziennie, w ogóle nie masz się co obawiać, że się przetłuszczą. Wyszczotkuj je porządnie miękką, absolutnie nie metalową, szczotką tuż przed myciem, a będą mięciutkie jak kaczuszka.

Pielęgnuj włosy na wakacjach

Słona woda morska podobnie jak odchody gołębi były w starożytnym Egipcie stosowane do rozjaśniania włosów. Jak się więc domyślacie – sól sieje zniszczenie i trzeba temu zapobiegać. Jest cała masa kosmetyków chroniących włosy przed negatywnymi skutkami promieniowania UV oraz morską wodą. Korzystajcie z nich.

Naucz się właściwej obsługi prostownicy i lokówki

Zapamiętaj sobie raz na zawsze bo inaczej się pogniewamy – prostownicy i lokówki używa się wyłącznie na całkowicie suchych włosach, spryskanych dodatkowo kosmetykami chroniącymi je przed działaniem wysokiej temperatury. Temperatura 230 st. C., możliwa do uzyskania na większości urządzeń, jest za wysoka dla cienkich włosów. Susząc włosy suszarką, gorącego powietrza nie kieruj pod włos, bo otwierają się łuski włosów i mamy efekt wkurzonej wiedźmy. Nie przyciskaj też bezpośrednio suszarki do kosmyków. Włosy nie lubią jak parzy.

Uważaj na farby do włosów

Jeśli jesteś tak naiwna, by wierzyć, że sklepowa farba nie niszczy włosów albo co więcej, je pielęgnuje, to równie dobrze możesz uwierzyć facetowi, który mówi „wcale nie wyglądasz grubo w tej sukience, pączuszku”. To bzdury i nie daj się nabrać. I ani waż się brać do ręki jakichś grzebyczków czy innych wynalazków do domowych pasemek, ombre czy cudacznych kolorowanek. Wyjdzie ci na głowie koszmar. Za karę.

Autor: Oskar Bachoń / Hair & Make-up Designer