Większość Polek źle pielęgnuje i suszy, a nawet błędnie myje włosy. Okazuje się, że nawet pozornie grzeczne dziewczynki grzeszą przeciw swoim włosom. Chcesz mieć piękne włosy, które kuszą swoim wyglądem? Gorące kąpiele i wylegiwanie się na słońcu – to im na pewno nie pomoże! 7 najgorszych występków wyśledził nasz ekspert – hair designer Oskar Bachoń.



Reklama

fot. Fotolia



1. Wykręca się pranie, nie włosy!

Kochane dziewczyny, dlaczego długie włosy myjecie poprzez ostre tarmoszenie ich i wykręcanie? Włosy tak traktowane łatwo łamią się i kruszą. Aby prawidłowo myć włosy rób to w letniej wodzie, używaj szamponów wyłącznie dobrej jakości - masuj nimi skórę głowy, ale jej nie drap! Pamiętaj – włosom wystarczy, że spłynie po nich piana, mycie potrzebne jest skórze głowy!

2. Bez odżywki ani rusz

Stosowanie odżywki jest takim samym obowiązkiem jak aplikowanie dezodorantu pod pachy – każda współczesna, zadbana kobieta musi to wiedzieć. Jeśli po myciu włosów nie nałożysz maski lub odżywki struktura włosów pozostanie otwarta. Wyobraź sobie moja droga, że włos jest jak ryba – pokrywają go łuski. Tylko gdy zastosujesz odżywkę łuski do siebie przylegną, a włos będzie lśniący.

Pod żadnym pozorem odżywki nie nakładaj bezpośrednio na skórę głowy. Włos na długości ok. 7 cm od skóry jest żywy i tam nawilża go naturalne sebum. Odżywki potrzebuje pozostała część włosa – martwa, zrogowaciała substancja białkowa. Zabalsamuj go jak mumię, bo inaczej się pokruszy!

3. Wolność dla mokrych włosów!

Włosy nie lubią być przetrzymywane w mokrym, ciepłym turbanie zrobionym ze skręconego ręcznika. Nie chcą też mokre leżeć przyciśnięte całą noc do poduszki. Ja takie praktyki nazywam zaparzaniem włosów, które w odwecie puszą się, źle układają i matowieją. Zakazuję tego robić! Puść włosy luźno, by wyschły same lub wysusz je ciepłym (nie gorącym) strumieniem suszarki.

4. Włosy nie lubią jak parzy

Zapamiętaj sobie raz na zawsze, bo inaczej będzie bardzo źle – prostownicy i lokówki używaj na całkowicie suchych włosach! Wcześniej obowiązkowo spryskaj je kosmetykami zabezpieczającymi przed działaniem temperatury. Gdy suszysz włosy suszarką, nie kieruj gorącego powietrza pod włos, bo wówczas otwierają się łuski włosów i masz efekt wkurzonej wiedźmy. Nie przyciskaj też bezpośrednio suszarki do kosmyków.

5. Szczotka musi iść w ruch

Dziewczyny!? Dlaczego nie używacie porządnych, miękkich, drewnianych lub zrobionych z naturalnych włókien szczotek? Dzięki nim skóra głowy jest lepiej ukrwiona a cebulki są zdrowe. Szczotkowanie wcale nie sprawi, że włosy będą tłuste. Przeciwnie - na całej długości włosa rozprowadzi za to naturalne sebum, które je nawilża i pielęgnuje. Włosy wyszczotkuj tuż przed myciem, a obiecuję, że będą mięciutkie jak pupcia niemowlaka.

6. Włosy nie lubią się opalać

Odchody gołębi oraz słona woda morska były w starożytności stosowane do rozjaśniania włosów.

Jak się więc nietrudno domyślić – sól niszczy włosy! Jest cała masa kosmetyków chroniących je przed negatywnymi skutkami promieniowania UV oraz morską wodą. Korzystaj z nich jeśli z urlopu nie chcesz wrócić z opaloną skórą i wysuszonymi jak siano włosami.

7. Zabawa farbkami źle się kończy

Jeśli jesteś tak naiwna, by wierzyć, że sklepowa farba nie niszczy włosów, albo jeszcze lepiej, je pielęgnuje, to równie dobrze możesz uwierzyć facetowi, który mówi „wcale nie wyglądasz grubo w tej sukience, pączuszku”. Nie daj się nabrać na chwyty producentów tanich farb, którzy twierdzą, że nie zawierają one amoniaku, albo nie niszczą włosów. Farbuj je wyłącznie w salonie fryzjerskim. Niech cię ręka boska broni też przed sięganiem po grzebyczki czy szczoteczki do domowych pasemek, ombre czy cudacznych kolorowanek. Wyjdzie ci na głowie koszmar.

Reklama

Na zdjęciu powyżej Oskar Bachoń, hair designer, fot. Katarzyna Widmańska