Nagrody trafiają do:

1. Emilia G. - Serock

2. Iwona S. - Skarżysko-Kamienna

3. Weronika M. - Sobków

4. Agnieszka G. - Miętne

5. Natalia B. - Konin

6. Edyta F. - Brzeziny

7. Katarzyna P. - Nowe Miasto Lubawskie

8. Monika T. - Łubniany

9. Adrianna C. - Radom

10. Alicja B. - Legnica

11. Adrianna P. - Rzeszów

12. Karolina A. - Rychtal

13. Mariola M. - Staszów

14. Marta Z. - Białe Błota

15. Anula W. - Poznań

16. Agnieszka S. - Kańczuga

17. Paulina C. - Starachowice

18. Anna K. - Mikołów

„Bad hair day” zdarza się każdej z nas! W takie dni z pomocą przychodzą nasi niezawodni pomocnicy - suche szampony. Ten jeden kosmetyk wystarczy, aby odświeżyć fryzurę, dodać jej objętości lub efektownie wystylizować.

Jesteś wielbicielką suchych szamponów? A może nigdy ich nie używałaś i nie wiesz, o czym dokładnie mówimy? Nie ma to znaczenia! Weź udział w naszym konkursie i wygraj zestaw kosmetyków od marki Batiste.

Zadanie konkursowe:

Napisz nam, jak radzisz sobie z „bad hair day”?

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najbardziej pomysłowe i kreatywne odpowiedzi. Czas zerwać z nudą!

Nagrody:

fot: materiały prasowe

Do wygrania jest 1 z 18 zestawów kosmetyków marki Batiste. W skład każdego zestawu wchodzi:

suchy szampon LUXE;

suchy szampon PARTY;

suchy szampon WILDFLOWER;

suchy szampon CHERRY;

4 produkty z nowej linii Hair Benefits, czyli suchy szampon: Hydrate, Damage Control, Volume i De Frizz;

wszytko zapakowane w kolorową torbę plażową Batiste.

fot: materiały prasowe

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy, że wyślesz maila z zadaniem konkursowym na adres: redakcja@polki.pl. Na wasze wiadomości czekamy od 08.04 do 21.04.2019 roku.

UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z regulaminem.

Trzymamy kciuki i czekamy na wasze zgłoszenia!