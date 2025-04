Jak co roku zbliża się przedświąteczna gorączka zakupowa. Większość z nas wciąż szuka inspiracji, aby znaleźć coś oryginalnego, a zarazem praktycznego. Mamy więc kilka propozycji, które przypadną do gustu wszystkim dbającym o wygląd swojego ciała i włosów.

Produkty BaByliss Paris w Biedronce!

W dn. 7.12 – 20.12.2017 (lub do wyczerpania zapasów) produkty BaByliss:



depilator IPL G933E,

szczotka prostująca HSB100E

oraz lokówka automatyczna C903PE, C904E, C905PE

są dostępne w sklepach Biedronka! Nie czekaj do ostatniej chwili, ale już dziś wybierz swój prezent na święta od BaByliss Paris.

Depilator IPL

Dla osób ceniących sobie dobre samopoczucie i piękny wygląd przez cały rok idealnym prezentem będzie depilator świetlny IPL od BaByliss Paris. To niezawodne urządzenie pomoże w pozbyciu się zbędnych włosków i przyniesie długotrwały efekt gładkiej skóry. IPL to najlepsza metoda na szybką, skuteczną i bezpieczną depilację w domowych warunkach.

BaByliss Homelight G933E

Szczotka prostująca

Proste i lśniące włosy o poranku to marzenie każdej kobiety, które możesz spełnić dzięki szczotce prostującej od BaByliss Paris. Idealne rozplątywanie, precyzyjne układanie i trwałe prostowanie to trzy zadania, z którymi świetnie poradzi sobie to urządzenie do pielęgnacji włosów. Długotrwałe prostowanie przed wyjściem odejdzie w zapomnienie. Spraw radość sobie bądź swojej przyjaciółce.

Szczotka prostująca HSB100E

Automatyczna lokówka Curl Secret

Ty albo Twoja przyjaciółka marzycie o pięknych lokach? Nie ma nic prostszego! Z lokówką automatyczną Curl Secret wyczarujesz sprężyste i trwałe fale, które będą pasować do każdej karnawałowej stylizacji i nie tylko. Dwa kierunku kręcenia włosów w 1 przycisku sprawią, że z łatwością dostosujesz rodzaj skrętu do swoich potrzeb.

Curl Secret C903E