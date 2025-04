Platynowy odcień blondu ze srebrnymi refleksami to najmodniejszy kolor włosów nadchodzącej wiosny. Jest nazywany ash silver (z ang. popielate srebro). Na jego punkcie oszalały gwiazdy, infulencerki. To absolutny hit mediów społecznościowych. Sprawdziłyśmy, komu pasuje ten odcień i czy łatwo można go uzyskać.

Wiosna to czas, kiedy chętniej decydujemy się na rozjaśnienie włosów. Kiedy tylko za oknami robi się cieplej, wiele kobiet prosi swojego fryzjera o blond. W tym roku również będą wskazywań na blond o srebrnym odcieniu. Ash silver hair to chłodna wersja blondu, która jest obecnie bardzo w trendach.

Najnowsze trendy! 12 najmodniejszych fryzur 2019 roku

Srebrne włosy pokochały kobiety na całym świecie! Instagram wręcz zalały zdjęcia, które prezentują efekty najmodniejszej koloryzacji. Decydują się na nie nie tylko dojrzałe panie, które chcą podkreślić naturalną siwiznę, ale również młode dziewczyny. To kolor współczesnych trendsetterek!

Ash silver może mieć jaśniejszy lub ciemniejszy odcień. W pierwszym wariancie bliżej mu do szlachetnego srebra. W drugim - do głębokiego grafitu. Efekt końcowy zależy od wyjściowego koloru włosów i zastosowanej techniki koloryzacji.

Nowy kolor jest hitem wśród gwiazd. Na koloryzację w tym kolorze zdecydowały się m.in. Lady Gaga, Ariana Grande i Rita Ora.

Fot. ONS/Od lewej: Lady Gaga, Ariana Grande, Rita Ora

Ash silver hair to wariant blondu, więc najbardziej pasuje naturalnym blondynkom. Doskonale komponuje się z chłodnym odcieniem cery i oczu. Niebieskie tęczówki będą pięknie odbijać się od srebrnych włosów.

Nie oznacza to jednak, że ciemnowłose muszą zrezygnować z hitowej koloryzacji. Jak widać na powyższych przykładach, platynowy blond o srebrnym odcieniu, pasuje również brunetkom o ciemnej karnacji i brązowych oczach. Takie kontrastowe połączenie przykuwa uwagę i jest bardzo na czasie!

Srebrny odcień blondu to kolor, który łatwo uzyskać na jasnych włosów. Wówczas wystarczy dobranie właściwego koloru farby, a następnie zastosowanie tonera, który nada włosom odpowiedni odcień.

W przypadku ciemnych włosów, należy rozpocząć od rozjaśniania. W takiej sytuacji najlepiej oddać się w ręce profesjonalisty. Fryzjer zadba, by bezpiecznie uzyskać jasny kolor włosów, na następnie dopełnić fryzurę, nadając jej srebrny lub siwy odcień. Po koloryzacji trzeba zadbać o kondycję włosów, nakładając na nie odżywczą maskę.

