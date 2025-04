Niestety, nie ma magicznego preparatu ani suplementu, który sprawi, że po jednym zastosowaniu będziesz miała włosy jak u Roszpunki. Zapuszczanie włosów wymaga cierpliwości i jest to długi i złożony proces, wymagający działania na każdym polu — od odpowiedniej pielęgnacji po zbilansowaną dietę. Na szczęście są produkty, które dzięki swoim niezwykłym składom stymulują ich wzrost i znacznie przyspieszają cały proces. Jednym z nich jest znany i uwielbiany przez nasze babcie — amol.

Reklama

Okazuje się, że ziołowy specyfik będący remedium na wiele dolegliwości zdrowotnych (m.in. łagodzi dolegliwości trawienne oraz pomaga w walce z przeziębieniem), dzięki bogactwu olejków eterycznych niesie też wiele korzyści dla włosów oraz skóry głowy. Znajdziesz w nim: olejek lawendowy, olejek z mięty pieprzowej, olejek cytronelowy, olejek goździkowy, olejek cynamonowy, olejek cytrynowy oraz mentol. Swoją dobrą reputację wśród wszystkich włosomaniaczek, zawdzięcza przede wszystkim skuteczności i szybkości działania. Amol nie tylko wzmacnia włosy i zmniejsza wypadanie, ale świetnie radzi sobie również w walce z łupieżem oraz nadmiernym przetłuszczaniem.

Spis treści:

Amol na włosy stosuje się w formie wcierki. Ze względu na duże stężenie alkoholu, nie może być stosowany samodzielnie — może podrażnić lub doprowadzić do reakcji alergicznych. Szczególnie powinny na niego uważać osoby z wrażliwą skórą głowy oraz mające uczulenie na którykolwiek ze składników. Ważne, żeby przed zastosowaniem zrobić próbę uczuleniową.

Kozieradka na włosy - skuteczny sposób na wypadanie. Jak i kiedy ją stosować?

fot. Adobe Stock, Parilov

Amol nakładaj na skórę głowy po rozcieńczeniu z wodą w proporcjach 1:2 — 1 łyżka amolu na 2 (lub trochę więcej) łyżki wody. Tak przygotowany płyn dokładnie wmasuj w wilgotny skalp (dla lepszych efektów masaż powinien trwać ok. 2 min) i pozostaw na ok. 30 min. Następnie dokładnie umyj włosy. Aby ułatwić aplikację, możesz przelać płyn do atomizera, strzykawki lub buteleczki z pipetką. Wcierkę na włosy z amolu stosuj regularnie 2-3 razy w tygodniu. Jeśli zauważysz niepożądane reakcje, natychmiast przerwij stosowanie. Musisz wykazać się cierpliwością, ponieważ pierwsze efekty zobaczysz dopiero po kilku tygodniach, ale zdecydowanie warto — włosy będą gładkie, mocne i lśniące.

Reklama

Czytaj także:

Olej migdałowy na włosy — jak stosować i do jakich włosów będzie najlepszy?

Amla na włosy — naturalny sposób na zdrowe i lśniące pasma. Jak działa i jak stosować?