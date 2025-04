Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mieszkanki Indii mają takie piękne, gęste, lśniące i ciemne włosy do późnej starości? Odpowiadamy — to zasługa amli, agrestu indyjskiego. Dzięki bogactwu aminokwasów, witamin, minerałów i składników odżywczych, ten magiczny owoc to prawdziwy superfood dla pasm i skóry głowy. W Polsce amlę możemy kupić w postaci olejku, w proszku lub w formie tabletek. Jakie korzyści przyniesie stosowanie amli na włosy oraz jak jej używać do pielęgnacji? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Reklama

Spis treści:

Amla to cudowne lekarstwo na każdy problem związany z włosami. Przede wszystkim, wzmacnia i odżywia mieszki włosowe, a tym samym stymuluje wzrost włosów i poprawia ich wygląd. To zasługa bogactwa nienasyconych kwasów tłuszczowych, wysokiej zawartości karotenu oraz żelaza. Agrest indyjski posiada również właściwości przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, które zapobiegają łupieżowi oraz różnego rodzaju infekcjom. Pomaga też spowolnić proces siwienia. Amla pozytywnie wpływa na ogólny wygląd włosów - są miękkie, sypkie, gładkie i pełne blasku.

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację

fot. Adobe Stock, Arundhati

Olejek z amli odżywia i pielęgnuje włosy oraz skórę głowy. Szczególnie polecany jest do włosów suchych i łamliwych. Stosowany bezpośrednio na pasma, poprawia ich kondycję — zapobiega puszeniu, scala końcówki, zwiększa objętość, intensywnie nawilża, nadaje sprężystość i połysk. Aplikowany na skalp wzmacnia mieszki włosowe oraz przyspiesza wzrost.

Najlepsze efekty zauważymy po ok. 3 tygodniach regularnego stosowania. Kupując olejek z amli, zwracaj uwagę na skład - im krótsza lista składników, tym lepiej.

Olejek rycynowy na włosy – jak stosować i jakie daje efekty?

Amla (agrest indyjski) dostępna jest także w formie sproszkowanej. Znajdziesz ją w wybranych drogeriach, sklepach zielarskich, sklepach z naturalnymi kosmetykami oraz w sieci. Znakomite efekty daje pasta, po której włosy są jedwabiście gładkie i lśniące. Wystarczy wsypać proszek do niewielkiej ilości gorącej wody, mieszać aż do uzyskania gęstej konsystencji i odstawić na ok. godzinę (ilość proszku uzależniona jest od długości i gęstości włosów). Następnie, należy równomiernie rozprowadzić pastę na włosach oraz skórze głowy i pozostawić na ok. 20-30 min. Po tym czasie spłukać i starannie umyć włosy szamponem. Przed użyciem warto wykonać próbę uczuleniową.

Sproszkowaną amlę możesz wykorzystać także do zakwaszenia henny. Jak to zrobić? Należy połączyć oba produkty w proporcjach 1/4 amli i 3/4 henny i odstawić na kilka godzin, najlepiej na noc. Dzięki takiej kombinacji, uzyskasz piękny kasztanowo-miedziany brąz.

Czytaj także:

Majonez na włosy - idealna kuracja na zniszczone pasma. Jak działa i jak stosować?

Woda brzozowa na włosy - jak ją stosować i jakie daje efekty?

Reklama

Czy wiesz, że w Rossmannie kupisz wszystkie kosmetyki do pielęgnacji włosów? Sprawdź też do Rossmann kod rabatowy i zobacz, ile możesz zaoszczędzić!