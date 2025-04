fot. Fotolia

Suche i zniszczone włosy to konsekwencja wielu czynników. Mogą na nią wpływać nasze geny i naturalna skłonność skóry głowy do przesuszania, a także niekorzystne warunki środowiskowe. Jednak najczęściej przyczyna leży w naszych pielęgnacyjnych i stylizacyjnych zwyczajach – tłumaczy stylista Schwarzkopf Professional, Jerzy Zielonka.

Jak dochodzi do przesuszenia włosów?

Odpowiada za to uszkodzona otoczka tłuszczowa włosa, która chroni jego rdzeń oraz w zdrowym włosie uszczelnia łuski, sprawiając, że z wnętrza włosów ucieka woda. W efekcie tego włosy tracą swój naturalny połysk, trudno się rozczesują, stają się łamliwe i szorstkie, ale również mają skłonności do puszenia i tendencję do wypadania.

Jeśli widzisz, że twoje włosy stały się suche, jak najszybciej wprowadź plan naprawczy. Przywrócenie im dobrej kondycji może potrwać nawet kilka miesięcy.

1. Zrezygnuj z codziennego mycia suchych włosów

Na początek ogranicz częstotliwość mycia - żeby nie pozbawić włosów ochronnej warstwy lipidów nie myj ich codziennie. Jeśli Twoje włosy mają tendencję do przetłuszczania sięgnij po suchy szampon, który pozwala przedłużyć świeżość włosów – poleca Jerzy Zielonka. Zwróć również uwagę na szampon, którego używasz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, kup szampon nawilżający – dba on o optymalny poziom wody we włosach. Nie tylko odżywia suche i kręcone włosy, ale również ułatwia ich rozczesywanie.

2. Spłukuj włosy chłodną wodą

Uwielbiasz gorące kąpiele? Niestety bardzo gorąca woda nie służy włosom, które pod wpływem wysokiej temperatury tracą naturalne substancje. Dlatego myjąc włosy zmniejsz temperaturę na taką pomiędzy letnią, a umiarkowanie ciepłą. Na zakończenie spłucz włosy chłodną wodą, która zamyka łuski włosów i sprawia, że stają się gładkie i lśniące.

3. Regularnie nakładaj odżywkę nawilżającą

- Mokre i wilgotne włosy są szczególnie narażone na zniszczenia. Dlatego nie pocieraj włosów zbyt intensywnie, a raczej zawiń je w turban i pozwól wodzie w niego wsiąknąć – radzi stylista. Oprócz tego pamiętaj, żeby po każdym myciu nałożyć na włosy odżywkę.

Pamiętaj tylko o jej właściwej aplikacji. Odżywkę nakładaj kilka centymetrów od nasady włosów wmasowując produkt pasmo po paśmie. Nie przeczesuj przy tym włosów. Precyzyjna aplikacja wygładzi włosy bez konieczności użycia grzebienia czy szczotki. Pozostaw odżywkę na włosach na 2 minuty lub dłużej, jeśli takie są wskazania producenta.

4. Domowa sauna

Jednak pielęgnacja włosów po myciu to nie wszystko. - Przynajmniej raz w tygodniu zafunduj im intensywną pielęgnacje i nałóż na włosy nawilżającą maskę, którą wmasuj we włosy. Jeśli chcesz zintensyfikować jej działanie nałóż na głowę czepek foliowy, a następnie owiń głowę nagrzanym ręcznikiem, – dzięki temu zafundujesz swoim włosom domową saunę – mówi stylista. - Po 10 minutach dokładnie spłucz maskę pamiętając jednak o stosowaniu letniej i chłodnej wody do płukania włosów – dodaje.

5. Postaw na szczotki z naturalnego włosia

Metalowe oraz plastikowe szczotki mogą uszkodzić naturalnie gładką powierzchnię włosa, dlatego jeśli to możliwe wymień je na takie z naturalnym włosiem.

- Poza tym, jeśli rozplątujesz mokre włosy zrób to bardzo delikatnie wykorzystując do tego grzebień o szerokim rozstawie zębów. Pamiętaj również o zachowaniu kierunku zgodnego ze wzrostem włosa, czyli od nasady po długości i końce – mówi Jerzy Zielonka.

6. Delikatna stylizacja

Zapamiętaj – prostownica nie jest narzędziem do codziennego stosowania! Używaj jej naprawdę w wyjątkowych sytuacjach, stosując przy tym kosmetyki chroniące przed wysoką temperaturą.

- Jeśli chodzi o gorące powietrze pamiętaj, że powoduje ono otwarcie łusek włosa i w konsekwencji odparowanie wody. Dlatego jeśli to możliwe pozwól wysychać włosom naturalnie. Jeśli jednak nie masz po każdym myciu tyle czasu, susz włosy z odległości ok. 20 cm chłodnym powietrzem – potrwa to dłużej, ale pozytywnie wpłynie na kondycję twoich włosów - wyjaśnia Jurek Zielonka.

Ogranicz stosowanie kosmetyków stylizacyjnych, które zawierają alkohol! Powoduje on dodatkowe wysuszanie włosów.

7. Profesjonalny program pielęgnacyjny



Raz na jakiś czas wybierz się do salonu fryzjerskiego na profesjonalną ocenę kondycji włosów i dedykowany im program pielęgnacyjny. Specjalista wykorzysta nie tylko skoncentrowane formuły kosmetyków, ale również pomocne urządzenia typu: sauna do włosów z ozonem czy pielęgnica z ultradźwiękami, które wzmocnią działanie kosmetyków. Fryzjer podetnie również końcówki, które jeśli są przesuszone nie tylko nie wyglądają atrakcyjnie, ale również niekorzystanie wpływają na kondycję całych włosów.

