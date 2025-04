6 fryzur na wielkie wyjście

Najmodniejsze uczesania, zarówno dla krótkich jak i długich włosów, możesz z łatwością zrobić sama. Czasem wystarczy, że zastosujesz kilka trików, które specjalnie dla naszych użytkowników zdradza Oskar Bachoń, hair and make-up designer.



Reklama

Fot. Fotolia



Aby urządzić domowy salon fryzjerski potrzebna Ci będzie pianka stylizacyjna, prostownica lub lokówka, wsuwki oraz mocny lakier. Jako dodatek doskonale sprawdzą się ozdobne spinki lub opaski i apaszki, a dla pań z poczuciem humoru zmywalne farby do włosów w sprayu np. zielone lub różowe.

Zobaczcie fryzury dla długich i krótkich włosów, które uczeszecie samodzielnie:

[CMS_PAGE_BREAK:FRYZURY DLA DŁUGICH WŁOSÓW]



FRYZURY DLA DŁUGICH WŁOSÓW

Układając długie włosy na wielkie wyjście, łatwo przesadzić. Pamiętaj, że najmodniejsza jest naturalność! Włosy wyprostowane na blachę prostownicą albo koki ułożone z loków i tak przekombinowane, że przypominają wielki kalafior, nie są atrakcyjne.

Oto trzy sprawdzone fryzury dla długich włosów z instrukcją wykonania.



1. Look gwiazdy z Hollywood

Najpopularniejsza fryzura gwiazd z czerwonego dywanu – zalotne fale. To stylizacja, której prawie nie widać, bo niby to tylko zwyczajne rozpuszczone włosy, ale jednak – mają w sobie to „coś”. Falowane i pogniecione od połowy swojej długości włosy wyglądają bardzo naturalnie i seksownie.

Fot. Fotolia

Wykonanie: na umyte włosy nałożyć piankę dodającą objętość i wysuszyć je suszarką, wyczesując włosy grubą szczotką. Następnie pojedyncze kosmyki od połowy długości zakręcamy na lokówce lub termowałkach i... delikatnie ale zdecydowanie rozczesać. Obficie spryskać lakierem.

2. Wysoko upięty kok

To fryzura w stylu lat 60. (pamiętacie look Audrey Hepburn w Śniadaniu u Tiffany'ego?) jest idealna na bal. Najlepiej sprawdzi się do małej czarnej, makijażu z czarną kreską na powiece i pereł na szyi.

Fot. Fotolia

Wykonanie: dokładnie wygładzone i wyczesane włosy należy zebrać w idealnie uporządkowany kucyk a następnie końcówki włosów zawisnąć na wypełniaczu tzw. bananie aż do czubka głowy i przymocować wsuwkami (najlepiej gdy będą w tym samym kolorze, co włosy). Dobrze jest też wcześniej z kucyka wyjąć jedno gładkie pasmo, którym następnie owija się kok u nasady. Całość należy utrwalić lakierem i obficie spryskać nabłyszczaczem.

3. Zamieszanie z warkoczami

Warkocze, zwłaszcza luźno zaplecione francuzy w stylu boho, nie przestają być modne. To bardzo kobiece upięcie, którego ostateczny kształt będzie zależał wyłącznie od Twojej fantazji.

Fot. Fotolia

Wykonanie: umyte i wysuszone włosy podzielić na trzy części – jedną, większą na koronie głowy (od czoła do czubka) i dwie mniejsze na bokach. Od czoła zapleść luźny warkocz francuski , końcówkę włosów związujemy cienką gumką. Z pasm na bokach zapleść kłosy lub zwykłe warkocze, a następnie końcówki wszystkich trzech warkoczy finezyjnie splątać a gumki schować pod włosami Całość spiąć wsuwkami i utrwalić lakierem.

[CMS_PAGE_BREAK:FRYZURY DO KRÓTKICH I PÓŁDŁUGICH WŁOSÓW]



FRYZURY DO KRÓTKICH I PÓŁDŁUGICH WŁOSÓW

Zupełnie błędnie zwykło się sądzić, ze z krótkimi włosami nie można nic zrobić. Jest dokładnie odwrotnie – w domu najszybciej i najefektowniej wystylizujesz krótkie włosy. W zależności od okazji i miejsca, w które się udajesz, możesz zrobić więcej lub mniej zamieszania na głowie.

Oto trzy sprawdzone fryzury dla krótkich włosów z instrukcją wykonania.

1. Bałagan z opaską

To najszybsza do wykonania fryzurka, która na dodatek nadaje się do każdej długości włosów, ale najłatwiej zrobić ją z włosów krótkich. Do tego uczesania warto mocno pomalować usta, a kolor opaski dobrać do stroju i okazji.

Fot. Fotolia

Wykonanie: po umyciu i wysuszeniu włosów wgnieść w nie piankę i delikatnie zaczesać palcami do tyłu. Grzywkę lub dłuższe kosmyki znad czoła zakręcić prostownicą lub lokówką. Apaszkę lub ozdobną tasiemkę, przewiązać wokół głowy, tak by kokarda była na górze. Możesz też użyć opaski z ozdobną kokardą lub woalką.

2. Wysoka fala

Kto powiedział, że fale w amerykańskim stylu są zarezerwowane dla posiadaczek długich włosów? Tu falę ułożono z krótkich włosów i lekko postawiono by robiły bardzo duże wrażenie.

Fot. Fotolia

Wykonanie: w umyte włosy włosy wgnieść piankę i wysuszyć. Końcówki włosów z czubka głowy zakręcić prostownicą, albo grubą lokówką. Następnie lekko podtapirować włosy, ułożyć palcami i „postawić” je na sztorc. W końcówki wetrzeć wosk, całość utrwalić mocnym lakierem.

3. W stylu lat 40.

Lubisz seksowne, kobiece fryzury? Podziwiasz wizerunek Marylin Monroe albo Marleny Dietrich?? Wybierz zmysłowe fale w stylu retro. Zachwycisz wszystkich. To fryzura dla tych z Was, których włosy sięgają co najmniej do brody.

Fot. Fotolia

Reklama

Wykonanie: po umyciu i wysuszeniu wlosyów zrobić dokładny przedziałek lekko na boku, a następnie wgnieść w nie piankę stylizacyjną. Na lokówce zakręcić spiralnie pasma włosów a potem całość delikatnie rozczesać palcami lub rzadkim grzebieniem. Fale utrwalić lakierem a całą fryzurę wykończyć nabłyszczaczem.