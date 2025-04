Jasne, słoneczne refleksy są idealnym rozwiązaniem, gdy chcesz tchnąć trochę życia w swoje pasma. Optycznie je zagęszczą, dodadzą lekkości i charakteru.

Możesz je zrobić używając farby, rozjaśniacza lub naturalnymi, domowymi sposobami np. płukanką z rumianku, sokiem z cytryny lub pastą cynamonową. Są znacznie tańsze i delikatniejsze dla włosów.

Pamiętaj jednak, aby przed zabiegiem wykonać próbę uczuleniową. Jeśli wystąpi podrażnienie lub inna, niepokojąca reakcja, zrezygnuj.

Jak rozjaśnić włosy w domu bez farby i rozjaśniacza? Przed tobą 5 najlepszych sposobów.

Rozjaśnianie rumiankiem to idealny sposób na rozjaśnianie dla włosów blond i rudych.

Rozjaśnianie włosów rumiankiem krok po kroku

Przygotuj mocny napar z koszyczków rumianku. Zalej 1/2 szklanki ziela litrem zimnej wody, zagotuj. Potrzymaj na małym ogniu jeszcze ok. 10 minut, następnie przestudź i przecedź. Wywaru użyj do ostatniego płukania włosów po myciu głowy.

Stosuj po każdym myciu włosów. Rumiankowa płukanka nada włosom wygląd delikatnie rozjaśnionych słońcem.

Rozjaśnianie cytryną to dobry sposób dla włosów w odcieniu jasnego brązu lub ciemnego blondu.

Rozjaśnianie włosów cytryną krok po kroku



Wyciśnij sok z 3 dużych cytryn, przecedź (żeby pestki i kawałki miąższu nie dostały się między włosy). Oczyszczony sok wymieszaj ze szklanką ciepłej wody. Roztwór przelej do butelki z atomizerem (np. po jakiejś odżywce do włosów albo do zwykłego spryskiwacza do kwiatów).

Przeczesz suche włosy szczotką i rozpyl mieszankę. Zostaw na 2 godziny. Spłucz, zostaw włosy do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Aby wzmocnić efekt, możesz wysuszyć włosy suszarką.

Powtórz aplikację. Spłucz, a następnie nałóż maskę odżywczo-nawilżającą (sok z cytryny wysusza włosy). Jeśli oczekujesz wyraźniejszego rezultatu, powtarzaj rozjaśnianie raz w tygodniu przez miesiąc.

Świeży sok z cytryny sprawi, że jasne włosy zyskają delikatnie jaśniejszy odcień, a ciemniejsze piękne refleksy.

Cytryna na włosy: jak działa i jak stosować? 4 przepisy na kosmetyki DIY

Rozjaśnianie cynamonem to metoda polecana dla czarnych i brązowych włosów.

Rozjaśnianie włosów cynamonem krok po kroku

3-4 łyżki mielonego cynamonu połącz z taką ilością wody mineralnej (lub schłodzonej przegotowanej), aby powstała luźna pasta. Nałóż ją na wilgotne włosy na około 5 godzin, a najlepiej zostaw na całą noc (owiń głowę ręcznikiem). Rano zmyj dokładnie pastę szamponem i nałóż odżywkę. Powtarzaj co tydzień.

Bardzo ciemne włosy rozjaśnisz tą metodą o jeden ton i nadasz im ładne refleksy – lśniące, w odcieniu ciemnej miedzi.

Cynamon na włosy: domowy sposób na regenerację zniszczonych pasm

Rozjaśnianie wodą utlenioną to jedna z najpopularniejszych metod. Może zmienić odcień do 2 tonów, ale niestety, może bardzo osłabić włosy. Zbyt mocne stężenie mieszanki po prostu je spali i staną się sztywne, łamliwe i trudno będzie je zregenerować.

Możesz jej użyć tylko na włosach zdrowych, które nie są farbowane i nie były poddawane trwałej. Przed użyciem wody utlenionej sprawdź na małym kosmyku, czy rezultat będzie ci odpowiadał.

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną krok po kroku

Przygotuj mieszankę z wody utlenionej (3 -6% - im wyższy procent, tym mocniej zadziała!) i wody przegotowanej w proporcji 1:1, a następnie przelej do butelki z atomizerem.

Umyj włosy jak zwykle i wysusz. Podziel na warstwy, wierzchnią podepnij klamerkami. Wilgotne włosy systematycznie spryskuj mieszanką od najniżej położonych pasm (następnie uwalniaj włosy podpięte do góry i spryskuj równomiernie partia po partii).

Przeczesz włosy grzebieniem – rozprowadzisz wodę utlenioną tam, gdzie nie dotarły kropelki mieszanki. Zostaw na ok. 20 minut (kwadrans jeśli są jasne, godzinę jeśli bardzo ciemne). Spłucz zimną zimną. Następnie umyj głowę nawilżającym, łagodnym szamponem i nałóż odżywkę.

Możesz też rozjaśnić tylko kilka kosmyków lub pasemka wierzchnich partii włosów - uzyskasz wtedy modną koloryzację sombre. Dla uzyskania takiego efektu użyj wacika zwilżonego wodą utlenioną. Nakładaj od korzenia do końca włosów i owijaj rozjaśniane kosmyki folią aluminiową. Zostaw na 10-20 minut. Umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę.

Włosy będą mocniej rozjaśnione, jeśli użyjesz mocniejszej wody utlenionej lub potrzymasz mieszankę dłużej.

Miód w połączeniu z wodą w naturalny sposób lekko rozjaśnia włosy, nawet jeśli były wcześniej farbowane. Możesz rozjaśnić wszystkie pasma lub tylko końcówki.

Rozjaśnianie włosów miodem krok po kroku

Przygotuj pastę rozjaśniającą – połącz miód i wodę mineralną w proporcji 4:1. Zamiast wody możesz użyć octu owocowego (wzmocnisz efekt). Pędzlem nakładaj maskę na wybrane pasma (na suche włosy) i owijaj je folią aluminiową. Owiń całą głowę ręcznikiem. Po godzinie spłucz letnią wodą, następnie umyj szamponem i nałóż na włosy odżywkę.

Efekt będzie jednak bardzo delikatny (jeśli chcesz go wzmocnić, dołóż łyżkę wody utlenionej albo soku z cytryny).

Koniecznie na tydzień przed użyciem wybranego sposobu zrób próbę na jednym cieniutkim kosmyku. W ten sposób przekonasz się, jak twoje włosy zareagują na wybraną metodę – przecież nie chcesz przecież mieć na głowie żółtych czy pomarańczowych pasm?

Jeśli próba przebiegnie pomyślnie – włosy nie przybiorą niechcianego odcienia, nie zrobią się łamliwe itp., możesz zabrać się do rozjaśniania wybranym sposobem. Środki, które trzeba zostawić na włosach dłużej, za pierwszym razem trzymaj nie dłużej niż 5-10 minut (tak dla bezpieczeństwa). Podczas następnych seansów wydłużysz go.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.05.2020

