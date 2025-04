fot. ONS

W sezonie wiosna-lato 2014 modne będą proste i szybkie upięcia, które doskonale sprawdzą się do chodzenia na co dzień – niski kucyk z przedziałkiem na środku głowy, romantyczny, luźny warkocz oraz warkocz oplatający głowę.

Niski kucyk z przedziałkiem

To doskonała fryzura na tzw. bad hair day. W wersji dla leniwych (znanej z pokazu Altuzarra) wystarczy tylko związać włosy gumką w kolorze włosów na wysokości karku, wygładzając je tylko delikatnie dłońmi, a na koniec spryskać lakierem z połyskiem lub samym nabłyszczaczem. Pamiętajcie przy tym, że przedziałek nie musi być idealny - ma wyglądać naturalnie.

Diane Kruger, fot. ONS

W wersji bardziej szykownej jak na pokazie Jasona Wu postaraj się o maksymalne wygładzenie każdego kosmyka i mocne spięcie włosów na wysokości karku ozdobną, okrągłą spinką. Zrób także przedziałek o idealnie prostej linii. Wykończ fryzurę nabłyszczaczem bądź lakierem nadającym super połysk.

Paulina Sykut, fot. ONS

Możesz także wybrać wersję niskiego, gładkiego kucyka w wersji z ozdobną opaską z nitami jak na pokazie Valentio.

Romantyczny, luźny warkocz

W sezonie wiosna-lato 2014 nadal w modzie będą warkocze. A najmodniejsza ich wersja to look znany z pokazu Gilesa.

Jak go wykonać? Zbieramy włosy w rękę i zaplatamy warkocz bardzo nisko – na wysokości karku. Warkocz nie może być idealny, wskazane jest aby kosmyki włosów tu i ówdzie luźno wychodziły. Włosy od czoła aż do karku (początku warkocza) mają być niedbale zaczesane. Cała fryzura ma sprawiać wrażenie lekkiego nieładu.

Cat Deeley, fot. ONS

Zwiąż warkocz cienką gumką w kolorze włosów.

Posiadaczki długich i grubych włosów mogą wybrać warkocz z pokazu Rachel Zoe – włosy plecione są od połowy tyłu głowy nieregularnymi splotami, tworząc niekontrolowany chaos. Góra pozostaje niedbale zaczesana (dopuszczalny jest też niedbały przedziałek).

Lea Michelle, fot. ONS

Warkocz oplatający głowę

Nasza trzecia propozycja to warkocz oplatający głowę z pokazu Naeem Khan.

Jak wykonać taką fryzurę? Zacznij od wykonania precyzyjnego przedziałka, wygładź włosy, zbierz w rękę i na wysokości karku zacznij zaplatać ścisły warkocz. Owiń nim głowę, mocując go subtelnymi wsuwkami.

Amanda Seyfried, fot. ONS

Jeśli wolisz wersję bardziej nonszalancką zainspiruj się lookiem z pokazu Nicole Miller. Tu warkocz oplata głowę już od czoła, jest grubszy i niedbały. Mocuj go na głowie niewidocznymi wsuwkami.

Vanessa Hudgens, fot. ONS

Z którym uczesaniem przywitacie sezon wiosna-lato 2014? Jak podobają wam się tegoroczne trendy?

