Fryzura tak samo jak odpowiedni makijaż i ubiór, może wyszczuplić buzię, wysmuklając przy okazji całą sylwetkę. Po jakie fryzury optycznie wyszczuplające twarz warto sięgnąć w sezonie 2015?

Fryzury średniej długości odkrywające szyję

Fryzury zasłaniające szyję mają swój urok, jednak skracają optycznie sylwetkę. Właśnie dlatego nie są rekomendowane osobom, które chcą ukryć zbędne kilogramy. Najkorzystniejszą jest długość średnia (powyżej linii brody), która wydłuża szyję, wyostrza rysy twarzy oraz podkreśla oczy.

Wystrzegajmy się fryzur w długości do brody, które dokładnie obramowują twarz. W zamian warto postawić na nieco krótszy tył, dodający fryzurze i całej sylwetce korzystnej lekkości (tzw. przedłużony bob).

Doskonałym uzupełnieniem będzie długa, koniecznie zaczesana na jeden bok twarzy grzywka. Pamiętajmy, że proste, krótkie, cięte „spod linijki” grzywki są niemodne - do absolutnych hitów 2015 roku należą przedziałki asymetryczne.

Irokez wyszczupli twarz

Sprytną stylizacją dla osób puszystych jest fryzura krótka, mocno wycieniowana na wysokości kości policzkowych. Nastroszone pazurki pozwalają poprawić proporcje twarzy, optycznie ją wyszczuplając. Najkorzystniejszym, a zarazem najmodniejszym w 2015 roku cięciem jest zachowanie dłuższej, bardzo kobiecej góry, z drapieżnie krótkimi bokami i tyłem. Irokezy z wygolonymi fragmentami włosów to idealny trend dla osób chcących dobrą stylizacją odjąć sobie kilka niechcianych kilogramów. To fryzura, która doda włosom objętości (przez zachowanie pełnej góry) oraz spowoduje, że sylwetka zyska lepsze proporcje.

Co więcej, tzw. wysokie fryzury dodadzą centymetrów oraz optycznie zmniejszą zbyt okrągłą twarz.

Postaw na upięcia

Najlepszymi stylizacjami dla osoby o okrągłej twarzy są fryzury krótkie i średnie o długości tuż za ucho. Fatalnym rozwiązaniem są włosy długie i proste, które dodają sylwetce ciężkości i masywności. Jeżeli mimo wszystko chcemy nosić taką stylizację, warto postawić na swobodne upięcia lub miękkie, opadające na boki fale, które dodatkowo wyszczuplą ramiona (unikajmy jednak loków oraz fal retro, które poszerzają twarz). Szczególnie upięcia są ciekawym rozwiązaniem, ponieważ powodują, że buzia wygląda na bardziej pociągłą, niż w rzeczywistości.



Upinając włosy starajmy się przysłaniać czoło, ponieważ włosy odgarnięte do tyłu podkreślają okrągły kształt twarzy. Absolutnie odpada też gładko zaczesany koński ogon.

