3 fryzury gwiazd na lato!

Latem, gdy żar leje się z nieba, najlepiej sprawdzą się luźne sploty i subtelne upięcia. Jak radzić sobie z niesfornymi długimi włosami podczas upałów? Mamy dla was 3 propozycje fryzur, inspirowanych trendami fryzjerskimi z polskich salonów!

Reklama

Fot. MW Media

Wakacyjny luz zachęca, by nieco odejść od wystylizowanych, grzecznie ułożonych fryzur na rzecz czegoś nieco bardziej niezobowiązującego i zwyczajnie luźniejszego. W gorące dni świetnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju upięcia i warkocze. Prześledzilśmy wiodące trendy fryzjerskie wśród polskich gwiazd i gwiazdeczek, by wybrać dla was trzy fryzury, które naszym zdaniem, świetnie sprawdzą się na upalne, letnie dni!

[CMS_PAGE_BREAK:Honorata Skarbek - luźny warkocz]

Honorata Skarbek - luźny warkocz

Warkocz przeżywa swój prawdziwy renesans! Zapominany przez dłuższy czas, kojarzony głównie z folkowym klimatem, obecnie zyskuje sznyt fryzury stylowej, sprawdzającej się nawet "na salonach"! Luźny warkocz to szybka, niezobowiązująca fryzura, która idealnie dopełni wiele letnich, wakacyjnych stylizacji. Oto instruktaż, jak go wykonać!

1. Zbierz włosy i unieś je u nasady. W tym celu możesz je delikanie podtapirować lub użyć kosmetyku, zwiększającego objętosć włosów.

2. Gdy włosy są już zaczesane do tyłu, na wysokości karku zacznij zaplatać warkocz, pamietając że jego splot ma być luźny.

3. Gotowe! Całość delikatnie spryskaj lakierem do włosów. Pamiętaj, by nie przesadzić i nie przejmuj się, jeśli pojedyncze pasma będą swobodnie wpadać z warocza (może się to zdarzyć, jeśli masz włosy pocieniowane na długości), właśnie o to chodzi!

Fot. MW Media

[CMS_PAGE_BREAK:Natalia Siwiec - dwa dobierane]

Natalia Siwiec - dwa dobierane

Jeden dobierany jest świetny! A dwa są jeszcze lepsze! Natalia Siwiec przetestowała tę fryzurę w zestawieniu z letnią, kwiecistą sukienką i naturalnym makijażem i podsunęła nam pomysł na doskonałą stylizację na lato 2013! Jak uczesać taką fryzurę?

1. Podziel włosy na dwa sektory, oddzielając je przedziałkiem na środku głowy. Jeden z nich zepnij klamrą, aby nie przeszkadzał ci w zaplataniu dobieranego po drugiej stronie głowy.

2. Zapleć dobieranego z jednej strony głowy, a następnie powtórz tę czynność pod drugiej stronie. Jeśli nie wiesz, jak zaplata się tego typu warkocz, koniecznie zerknij do artykułu z filmikiem: Dwa warkocze dobierane wzdłuż głowy.

3. Użyj lakieru do włosów, szczególnie u nasady, by fryzura przetrwała nawet największy upał. Warkoczyki możesz ozdobić kolorymi gumkami do włosów. Jeśli postawisz na takie w neonowych kolorach, nie tylko zyskasz supermodny look, ale również podkreślisz letnią opaleniznę.

Fot. MW Media

[CMS_PAGE_BREAK:Doda - wysoki koczek]

Doda - wysoki koczek

Koczek nadal robi furrorę! Wylansowany przez bloggerki modowe, szturmem podbił serca celebrytek i zwykłych dziewczyn. I nic dziwnego, wygląda świetnie, a przy tym nie trzeba spędzać godzin przed lustem, aby osiągnąć stylowy look, w którym szkopuł tkwi w celowym niedopracowaniu. Idealny na lato! Oto trzy kroki, jak go wykonać!

1. Jeśli chcesz zostawić z przodu głowy przedziałek, jak Doda, wydziel sektor włosów i rozdziel je przedziałkiem na boki. Możesz delikanie wyprostować je prostowinicą, by były gładkie i błyszczące.

2. Na czubku głowy zwiąż włosy w kucyk, a następnie skręć go i owiń kilka razy wokół własnej osi, by powstał koczek. Końcówki podepnij wsuwkami do włosów.

3. Jesli zależy ci na luźnym wyglądzie, możesz powyjmować kilka pasm zarówno z samego koczka, jak i z zebranych włosów. Całość pryśnij lakierem lub pozostaw naturalną.

Reklama

Fot. MW Media