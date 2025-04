W 2024 roku modne są zarówno bardzo krótkie włosy, jak również dłuższe, gładko zaczesane do tyłu. Jest jednak jeden trend, który zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie - włosy półdługie - krótsze po bokach i z tyłu głowy, a dłuższe na górze. Najlepiej, by różnica między długościami była znaczna. Jeśli włosy z przodu i na czubku będą miały od 5 do 10 cm, będzie można układać je na wiele sposobów, odpowiednio do okazji. Półdługie, lekko pocieniowane włosy, stworzą artystyczny look, pasujący zarówno na co dzień, jak i eleganckie wyjścia.

W tej fryzurze większości mężczyzn będzie do twarzy. Kluczowy jest wyraźnie zaznaczony przedziałek z boku głowy. Ważne też, żeby włosy po bokach nie były podgolone na krótko.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, denis_vermenko

Podgolony tył i boki plus pocieniowana góra z postawioną, lekko potarganą grzywką to świetna fryzura, jeśli cenisz sobie luźny styl. Będzie bardzo modna w 2024 roku.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, matusciac

Kolejną modną fryzurą męską w 2024 roku będą dłuższe włosy, uniesione do góry i lekko zaczesane. Jak ze starych, amerykańskich filmów.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, SlavaSelfStudio

Mężczyźni, którzy mogą pochwalić się długą i gęstą brodą, dobrze będą wyglądać we fryzurze z dłuższą grzywką. Umożliwia układanie włosów na kilka sposobów i równoważy zarost.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, gstockstudio

Krótkie włosy różnej długości dają wiele możliwości stylizacji. Można zrobić bałagan na głowie przy użyciu pasty modelującej, albo zostawić fryzurę do wyschnięcia i tylko przeczesać ją palcami, układając grzywkę.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, Roman

Hitem w 2024 roku będą także włosy zaczesane do tyłu. Wymagają użycia mocno utrwalającego kosmetyku, np. pudru, ale warto poświęcić im chwilę, bo efekt końcowy robi wrażenie.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, djile

To fryzura, która idealnie sprawdzi się u dojrzałych mężczyzn, u których zaczynają pojawiać się pierwsze siwe włosy. Jednocześnie tzw. kontrolowany nieład, skutecznie odejmuje lat.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, Yakobchuk Olena

Modną męską fryzurą w 2024 roku będą też włosy półdługie z nonszalancko opadającą na czoło grzywką. Ta propozycja skierowana jest do panów z gęstą czupryną.

fot. Fryzury męskie/Adobe Stock, theartofphoto

Takie ułożenie będzie pasować panom z prostymi, jak i lekko falowanymi włosami. wyglądają bardzo elegancko. Fryzura świetnie sprawdzi się podczas ważnych uroczystości np. na ślub.

fot. Fryzury męskie 2024/Adobe Stock, Kamil

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.02.2013 r

