10 fryzur z włosów długich i półdługich na wiosnę!

Fot. L'Oreal Professionnel

Po sezonie inspirowanym powojennym hollywoodzkim szykiem, wiosną moda skłania się ku świeżości i lekkości. Zdecydowane „nie” mówi sztucznym kolorom i fikuśnym cięciom! Fryzjerstwo powraca do natury, do tego, co w niej najpiękniejsze i najbogatsze. W koloryzacji najmodniejsze będą naturalne refleksy i stonowane ombré w bogatych odcieniach mokka. Wśród cięć dominować będzie delikatne cieniowanie, włosy lekko rozwichrzone. Wśród upięć nadal modne będą luźne warkocze i kobiece upięcia w tylu lat 60.

Przed Wami nasz top 10 długich i półdługich fryzur na wiosnę – co o nich sądzicie?

1) Długa grzywa i ombre

Rozświetlony na końcach kolor i długa grzywka idealnie podkreślają ciemne oczy. Fryzura świeża, a zarazem wielkomiejska.

L'Oreal Professionnel

2) Rozwichrzony "long bob" i refleksy

Włosy ścięte w długiego boba plus koloryzacja w subtelnych odcieniach mokki z blond refleksami. W połączeniu z delikatnymi falami, fryzura wygląda świeżo i promiennie.

L'Oreal Professionnel

3) W stylu boho

Rozwichrzone włosy z przedziałkiem plus koloryzacja ombre. Z dodatkiem oryginalnej opaski, fryzura wygląda dziewczęco i romantycznie.

Free People



4) Luźny warkocz

Włosy zaczesane na bok, zaplecione w luźny warkocz. Fryzura dziewczęca, pełna uroku.

Free People

5) W stylu hippie

Głębokie ombre na blond włosach i naturalne fale. W połączeniu z opaską, fryzura wygląda świeżo i lekko.

Free People

6) Indiańskie warkoczyki

Naturalny brąz w połączeniu z karmelowymi pasemkami podkreślającymi strukturę i lekkość falowanych włosów. Z długą grzywą i warkoczykami, fryzura tworzy głęboki, wielowymiarowy efekt.

Martin Crean at MODE

7) Upięcie w stylu lat 60.

Pełen objętości kok w stylu lat 60. Dzięki efektownej opasce, fryzura nabierała eleganckiego charakteru.

Louis Vuitton

8) Kucyk pełen objętości

Włosy wysuszone na okrągłej szczotce, spięte w luźny kucyk. Fryzura pełna świeżości i lekkości.

Asos



9) Faux big bob

Podtapirowane i podpięte pod spód długie włosy, tworzą pełnego objętości boba. Fryzura bardzo kobieca, seksowna.

Schwarzkopf

10) Mocno i wyraziście

Proste cięcie i symetryczna grzywka. W połączeniu z wyrazistym kolorem, fryzura przykuwa uwagę.

Schwarzkopf

