Fryzury na sylwestra powinny pasować nie tylko do sukni, ale także do nas samych. Nie zapominaj o tym, wybierając imprezową stylizację - tylko to pozwoli ci wyglądać naturalnie i czuć się komfortowo nawet w cekinowej kreacji.

Włosy długie doskonale będą wyglądać rozpuszczone, lekko podkręcone i delikatnie uniesione u nasady. Wyrazistości i objętości doda im koloryzacja sombre, z rozjaśnionymi końcami. Ten kolor świetnie wyglądać będzie także na warkoczach i luźnych upięciach, doskonale podkreśli linię skrętu i splotu.

Włosy średniej długości pięknie wyglądają ścięte na boba. Można delikatnie podkręcić ich końce lub pocieniować, wyprostować i zmierzwić tak, aby pozostawały w lekkim nieładzie.

Włosy krótkie najlepiej wyglądają, jeśli mają pozostawioną dłuższą grzywkę. Można ją układać na wiele sposobów, przeczesać na bok lub podtapirować i zaczesać do góry.

Do tej pory modne były fryzury pełne brokatu i mocno utrwalone lakierem do włosów. Zapomnij o tych trendach! Teraz liczy się naturalność.

To najlepsza fryzura dla kobiet z długimi włosami. Jest niesamowicie seksowna i kobieca. Aby zrobić loki, wcale nie musisz posiadać prostownicy ani lokówki.

Wystarczy zakręcić włosy na grube wałki, a po trzech godzinach zdjąć i rozczesać kosmyki palcami. Fryzurę utrwal solą morską, lekko ugniatając końcówki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Klasyczna fryzura, która pasować będzie niemal do każdej stylizacji. Niestety, przedziałek na środku ma jedną wadę - dobrze wyglądają w niej tylko kobiety o bardzo symetrycznych rysach.

Pamiętaj, że proste włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji na kilka dni przed wielkim wyjściem. Końcówki powinny być równo podcięte, a pasemka lśniące i gładkie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Długie włosy przerzucone na jedną stronę, rodem z czerwonego dywanu, to fryzura wprost stworzona do sukienek z odkrytymi plecami. To również doskonałe tło dla dużych kolczyków albo ozdób do włosów. Naszymi ulubionymi są duże spinki zdobione błyszczącymi paciorkami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Tak to już jest, że te z nas które mają proste włosy, chcą mieć kręcone, a te którym włosy naturalnie się kręcą, marzą by były gładkie i proste.

Sylwester to doskonała okazja, aby zupełnie odmienić swój look. Burza loków będzie pracochłonna, ale efekt wart każdej poświęconej minuty. Możesz wypróbować nasze sposoby na loki bez użycia lokówki i prostownicy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Włosy zaczesane do tyłu albo zakręcone na grube wałki to dwie najpopularniejsze fryzury w stylu retro. Ta pierwsza świetnie dopełni stylowy garnitur, a ta druga doskonale będzie wyglądać przy „małej czarnej".

Obie fryzury bardzo lubią się z czarną kreską na oku i czerwoną pomadką. Pamiętaj, aby nie przesadzać z dodatkami w stylu retro, bo zamiast seksownej stylizacji, może wyjść przebranie. Pełną dowolność masz tylko wtedy, jeśli wybierasz się na bal w stylu lat 50. czy 60.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Z krótkich włosów też można wyczarować bardziej „wyjściową" fryzurę. Wystarczy lekko unieść je u nasady, a potem zmierzwić odrobiną żelu do stylizacji. Dla zwiększenia objętości możesz też zakręcić pojedyncze pasemka na lokówce. Wszystko zależy od tego, jakiej długości są twoje włosy.

Jeśli nosisz fryzurę bob, zakręć włosy na lokówce i spryskaj solą morską, delikatnie je ugniatając. Jeśli są o wiele krótsze, użyj gumy do stylizacji i podkreśl pojedyncze pasemka.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Warkocze rządzą już od kilku sezonów. Najlepiej wyglądają na włosach z pasemkami lub ombre, bo linia splotu staje się bardziej wyrazista. Taki luźny dobieraniec to hit tej zimy!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Kucyk sprawdza się w każdej sytuacji. Aby nadać mu elegancji, wystarczy zaczesać go „na gładko”, a końce włosów podkręcić lokówką. Gumkę można kolorystycznie dobrać do kreacji lub zakryć, zawijając wokół kosmyk z kitki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Wysoki kucyk to idealne dopełnienie stylizacji z małą, cekinową sukienką w roli głównej. Jest wygodny, bo nie wymaga zbyt wielu poprawek - w nienagannym stanie potrafi wytrzymać nawet całą noc!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Opaska to najmodniejszy gadżet tego sezonu. Na sylwestra wybieraj te mocno błyszczące, zdobione koralikami, metalowymi elementami albo mnóstwem sztucznych kamieni. Kupisz je w większości sieciówek, nam najciekawsze udało się znaleźć w H&M i Zarze.

Opaski świetnie wyglądają zarówno przy związanych, jak i rozpuszczonych włosach, z grzywką lub bez.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

