Modne kolory włosów - 5 propozycji sezon jesień-zima 2019/2020

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Koloryzacja włosów to niezwykle indywidualna sprawa - można kierować się w niej trendami, ale nie należy zapominać, że kolor włosów musi pasować do nas - do naszej karnacji i stylu ubierania się. Jeśli wśród wymienionych trendów, nie znajdziesz koloryzacji, do której jesteś przekonana, to nie farbujcie włosów na siłę - ale o tym pewnie nie trzeba wam przypominać.

Zmieniające się trendy to zawsze świetna okazja do tego, żeby zastanowić się, czy naszym włosom nie przyda się drobna zmiana, która odświeży kolor (i nas same). Nie mamy na myśli jednak radykalnej metamorfozy, a raczej małą korektę.

Modne kolory włosów na jesień:

Do niedawna uznawany za szczyt obciachu, teraz wraca do łask. Niestety, niewiele z nas może sobie na niego pozwolić.

Platynowy blond wydobywa wszystkie niedoskonałości cery - jeśli masz skłonność do pękających naczynek czy krostek, odpuść go sobie na dobre. Niewiele też rodzajów karnacji dobrze wygląda w towarzystwie takiego ultrajasnego blondu - najlepiej komponuje się z brzoskwinową, lekko opaloną cerą.

Jak rozjaśnić włosy do platynowego blondu? Samodzielne testy mamy za sobą i z doświadczenia powiemy, że najlepiej zrobić to w salonie. Na rynku trudno o drogeryjną farbę, która nie będzie „zażółcała" odcienia, a to w platynowym blondzie rzecz kluczowa. Kolor powinien być chłodny, skandynawski.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Pamiętaj, że to mocno rozjaśnione włosy wymagają szczególnej pielęgnacji. Regenerującą maskę rób dwa razy w tygodniu. Zaprzyjaźnij się też z fioletowym szamponem, który pomoże utrzymać pożądany odcień między poszczególnymi koloryzacjami.

Rudy kolor włosów ma niejedno oblicze. Może oznaczać ciepłe, nasycone, wpadające nawet w czerwone odcienie, albo zgaszone i chłodne, którym bliżej do kasztanowych niż tych szalonych, marchewkowych. Tej jesieni najmodniejszy odcień u rudowłosych to ten, który wygląda jak korzenna, świąteczna przyprawa.

Rudy kolor włosów jest najbardziej wymagający ze wszystkich - barwnik bardzo szybko się wypłukuje, więc koloryzację trzeba stosunkowo często powtarzać. Na szczęście, na rynku istnieją już odżywki podtrzymujące kolor, znajdziecie je m.in. w ofercie marek Maria Nila czy Joanna.



fot. ImaxTree/AgencjaFree

Pamiętasz jeszcze ten kolor włosów? Kilka lat temu królował na szczycie najmodniejszych koloryzacji i teraz wraca, w jeszcze bardziej świetlistej wersji.

Brond (od słów „blond" i „brown") powstaje z unikalnego połączenia blondu i brązu. Włosy wyglądają jak skąpane w słońcu! Największym plusem tej koloryzacji jest to, że zmniejsza kontrast między włosami a odcieniem skóry, przez co cera wygląda bardziej promiennie i zdrowo.

To najlepszy trend w koloryzacji dla wszystkich Polek, które narzekają na swój mysi odcień włosów.



fot. ImaxTree/AgencjaFree

Jesteśmy przekonane, że wszystkie szatynki masowo będą rozjaśniać końcówki - brązowe włosy muśnięte słońcem wyglądają niezwykle seksownie.

Wielowymiarowa koloryzacja dodaje fryzurze objętości, a jej największą zaletą jest to, że jest niejednolita - warstwy brązu subtelnie przez siebie przechodzą, nie tworząc sztywnych ram i widocznych różnic w poszczególnych pasmach.



fot. ImaxTree/AgencjaFree

Niewiele wśród Polek prawdziwych brunetek, ale te, które mogą się pochwalić takim odcieniem, będą niezwykle usatysfakcjonowane - w tym sezonie robimy wszystko, by jeszcze bardziej podkreślić mocny, intensywny czarny kolor włosów.

To jedyna koloryzacja, która wolna jest od wszelkich ombre, sombre i balejaży. Czerń powinna był gładka, jednokolorowa i lśniąca jak tafla szkła. Jeśli masz ciemne włosy powinnaś na dobre zaprzyjaźnić się z nabłyszczającymi kosmetykami w spray'u i tonerami, które pozwolą odświeżyć kolor włosów między wizytami u fryzjera.



fot. ImaxTree/AgencjaFree

