fot. kolaż Paulina Ciok

Modne fryzury to jeden z najpopularniejszych tematów na Polki.pl. Dlatego zawsze staramy się informować o najnowszych trendach. Jakie strzyżenie i uczesanie jest hitem 2019 roku? Więcej informacji znajdziesz poniżej!

1. Krótkie fryzury

Obecnie to jedna z najpopularniejszych długości włosów. Wbrew obiegowej opinii, to również bardzo kobiece i nowoczesne uczesanie, które potrafi w mgnieniu oka odjąć kilka lat. Najważniejsze, że stylizacja krótkich włosów zajmuje tylko kilka minut.

Rok 2019 to wielki powrót pixie z dłuższą grzywką, czyli uczesanie na niegrzeczną chłopczycę. Musisz pamiętać, że ta fryzura wygląda niezobowiązująco i swobodnie, ale wymaga częstych wizyt u fryzjera. Włosy muszą mieć odpowiednią długość, aby można z nich było wykreować odpowiedni bałagan.

Zobacz więcej: Katalog fryzur dla krótkich włosów [55 zdjęć]



fot: FREE

2. Nonszalancka grzywka

Prawda jest taka, że grzywka nigdy nie wychodzi z mody. Co roku możemy oglądać na wybiegach inną odmianę tej popularnej i uwielbianej przez kobiety fryzury.

W 2019 roku najmodniejsza jest dłuższa grzywka, która niemal wpada do oczu i curtain bang czyli grzywka „firanka”, która rozchodzi się na dwie części. To jedna z najbardziej twarzowych fryzur, która dodatkowo koryguje rysy twarzy i optycznie ją wyszczupla.



fot: FREE

3. Warkocze

Tutaj masz bardzo dużo możliwości! Możesz zapleść wszystkie kosmyki w jeden duży warkocz i opleść nim całą głowę niczym opaską albo uformować luźne upięcie i wpleść w nie tylko kilka małych warkoczyków lub ozdobną apaszkę. To dla ciebie za mało? Zdecyduj się na bardzo modny waterfall braid. Jest to rodzaj luźnego warkocza, z którego część włosów kaskadowo „spływa” w dół, przypominając wodospad.

Oczywiście większe pole do popisu mają posiadaczki długich włosów, ale nie oznacza to, że ten trend zarezerwowany jest tylko dla nich.



fot: FREE

4. Fryzura bob

Bob jest na topie od wielu lat. W tym popularnym i uwielbianym przez kobiety cięciu włosy sięgają do brody. Dla kogo jest ta fryzura? Dla każdej kobiety! Sprawdzi się u osób, które mają grube i cienkie włosy. W tym wypadku najważniejsze jest odpowiednie strzyżenie.

Jak stylizować boba? Jeżeli chcesz dodać fryzurze nonszalanckiego charakteru, to wysusz włosy bez modelowania. Wystarczy, że będziesz je przeczesywała delikatnie dłonią. Zależy ci na eleganckim uczesaniu? Użyj dużej (okrągłej) szczotki i starannie modeluj każde pasmo.



fot: FREE

5. Przedziałek na środku

To oczywiście żadna nowość, ale naszym zdaniem wato wspomnieć o tej tendencji. W 2019 roku przedziałek powinien być na środku. Warto jednak pamiętać, że takie uczesanie pasuje jedynie kobietom, które mają owalną twarz i regularne rysy. Ta fryzura niestety podkreśla wszystkie niedoskonałości.



fot: FREE

6. Długość za ucho

Większości osób ta długość kojarzy się z etapem przejściowym między długimi a krótkimi włosami. A okazuje się, że włosy tej długości to jeden z najważniejszych trendów 2019 roku. Kosmyki powinny być ścięte na prosto i pozostawać w naturalnym nieładzie. Gdy zdecydujesz się na takie uczesanie, wystarczy, że wysuszysz włosy suszarką i spryskasz je sprayem do stylizacji.



fot: FREE

7. Naturalne fale

Naturalność jest na czasie! W 2019 roku zapominamy o misternych upięciach i zamieniamy je na naturalne fale. Jeżeli chcesz dodać im objętości, to użyj do stylizacji suchego szamponu, który nie obciąży włosów. A jeżeli chcesz wyglądać, jak dziewczyna surfera, to spryskaj włosy solą morską w sprayu.



fot: FREE

8. Rude włosy

Masz rude włosy? Jesteś szczęściarą, bo nie musisz nic robić. W 2019 roku na czasie jest kasztan, jasna marchewka i miedź. Nic dziwnego, że w to właśnie ten kolor pojawił się w najnowszych trendach. Rude włosy są bardzo seksowne, a ich posiadaczki zawsze wyróżniają się z tłumu.



fot: FREE

9. Współczesne afro

Współczesna afro to wielka burza loków! W tej fryzurze włosy powinny wyglądać jak sprężyny w wersji XXL. Nawet jeżeli masz proste włosy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na jeden wieczór wyczarować na głowie burzę loków.

Jak to zrobić? Na wilgotne włosy nanieś piankę do włosów, dokładnie je rozczesz i podziel na partie. Każdy kosmek zakręcaj w jedną stronę aż do zrolowania, okręć wokół własnej osi i zawiąż gumką. Gdy na głowie będziesz miała kilkanaście małych koczków, delikatnie podsusz je suszarką. Jeżeli się nie spieszysz, to zostaw je na kilka godzin, aż same wyschną. Teraz wystarczy rozpuścić włosy i gotowe!

fot: FREE

10. Gładko zaczesane

W 2019 roku widać dwie skrajne tendencje - naturalność i nonszalancja oraz perfekcja. Na wybiegach obok naturalnych fal i grzywek pojawiło się bardzo dużo fryzura gładko zaczesanych do góry lub z perfekcyjnym przedziałkiem na środku głowy. Tutaj nie ma mowy o odstających kosmykach. Taki efekt możesz osiągnąć dzięki wygładzającej pomadzie do włosów i nabłyszczaczowi w sprayu.



fot: FREE

11. Kwiaty we włosach

Im większe, tym lepsze... Tego typu ozdoby będą popularne głównie w sezonie wiosenno-letnim, ale warto o tym trendzie wiedzieć już teraz. Florystyczne akcenty w rozmiarze XXL to dla ciebie za dużo? Wybierz coś mniejszego! Gotowe ozdoby możesz zamienić na świeże kwiaty lub wianki.



fot: FREE

12. Wet look

Znudziły ci się eleganckie upięcia i tradycyjne koki? W 2019 postaw na wet look! Aby uzyskać taki efekt, będziesz potrzebowała żelu i wosku do stylizacji. Możesz zdecydować się na wersję łagodniejszą („mokre włosy” tylko na czubku) lub zaszaleć na całego długości.

Jeżeli masz wysokie czoło, to nie zaczesuj włosów do góry. Znacznie lepiej będziesz wyglądała z przedziałkiem na boku.



fot: FREE

