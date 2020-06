Modne fryzury 2020. Koloryzacja color no color to hit Instagrama. Idealna dla kobiet, które nie lubią mieć odrostów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pora na naturalność! Color no color to nowy trend w farbowaniu włosów. Przeznaczony jest dla kobiet, które lubią subtelny efekt koloryzacji. To nawiązanie do modnej od kilku sezonów mody na minimalizm i prostotę. Jak wygląda hitowa koloryzacja i jak ją uzyskać? Podpowiadamy!

Nowy hit fryzjerski, którym zachwycił się świat, to nic innego jak koloryzacja ton w ton. Moda na naturalność doskonale wpisuje się w urodowe trendy na sezon wiosna-lato 2019. Styliści fryzur coraz częście odchodzą od wyszukanych technik, zwracając się w stronę prostoty. Najważniejsze jest wydobycie walorów urody.

Idea nowego trendu polega na podkreśleniu naturalnego koloru włosów, a także nadanie mu głębi i blasku. Nie jest to zatem jeden określony odcień. Dla każdej kobiety powinien zostać dobrany indywidualnie m.in. na podstawie analizy pierwotnego koloru włosów, odcienia cery i tęczówki oka.

Idealnie dobrany odcień ma pasować do typu urody, a także sprawiać, że farbowanie włosów będzie rzadsze. Powód? Perfekcyjnie dobrany kolor włosów powoduje, że odrosty pojawiają się później i są niemal niewidoczne.

Nowy trend jest hitem na Instagramie. Na portalu można znaleźć mnóstwo inspirujących zdjęć.

Koloryzacja ton w ton jest bardzo łatwa w wykonaniu. Można zrobić ją w domowym zaciszu. Najważniejszym elementem jest odpowiedni wybór koloru. Pownien on pasować do naturalnego odcienia włosów lub nieznacznie różnić się od niego (maksymalnie o 2 tony). Nie należy wybierać odcieni, które są sporo jaśniejsze lub ciemniejesze od wyjściowego koloru.

Jak zrobić color no color w domu?

Na kilka dni przed koloryzacją zadbaj o kondycję włosów . Zafunduj im peeling, umyj w oczyszczającym szamponie i nałóż odżywczą maskę. Jeśli twoje włosy są w kiepskiej formie, możesz powtórzyć ten zabieg kilka razy w odstępach czasu. Jedynie zdrowe, błyszczące włosy będą wyglądać ładnie po koloryzacji.

. Zafunduj im peeling, umyj w oczyszczającym szamponie i nałóż odżywczą maskę. Jeśli twoje włosy są w kiepskiej formie, możesz powtórzyć ten zabieg kilka razy w odstępach czasu. Jedynie zdrowe, błyszczące włosy będą wyglądać ładnie po koloryzacji. Nałóż na włosy farbę o wybranym odcieniu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli masz odwagę, możesz pokusić się o kilka odrobinę jaśniejszych refleksów. Ale uwaga, ich kolor ma być tylko nieco jaśniejszych od pożądanego koloru włosów.

o wybranym odcieniu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli masz odwagę, możesz pokusić się o kilka odrobinę jaśniejszych refleksów. Ale uwaga, ich kolor ma być tylko nieco jaśniejszych od pożądanego koloru włosów. Zmyj farbę. Zastosuj odżywkę lub maskę do włosów, by odżywić je po koloryzacji i nadać im blask. Nie zapomnij o podcięciu grzywki lub końcówek. Włosy w stylu color no color muszą być zadbane i odpowiednio przycięte, by wyglądać efektownie.

